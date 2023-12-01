Ультраправые реалии Германии и конец морали

Автор: Лейла Таривердиева

Уже не раз замечено, что как вор громче всех кричит "держи вора", так и о нарушениях прав человека больше всех говорят те, кто сами их нарушают. Особенно в ходу этот нарратив у некоторых европейских государств и США, сделавших права человека какой-то палкой для битья, применяемой против других стран или неугодных политиков. Несомненно, права человека это чрезвычайно важная тема, но не тогда, когда она является просто фетишем. На просторах Интернета можно прочитать много интересного о том, что происходит в сфере прав человека в "колыбелях демократии", и возникают сомнения насчет того, имеют ли право эти государства предъявлять претензии в этом вопросе другим.

Права человека понятие широкое, но имеющее пределы. Очень мудро замечено, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Тоже касается групп людей, социальных, этнических и религиозных интересов. Например, неоднократные факты сожжения Корана в Швеции власти этой страны считают проявлением прав и свобод отдельно взятого расиста, не учитывая при этом, что его поведение ущемляет права сотен тысяч других людей, кстати, обладающих в Европе куда меньшими свободами.

Германия тоже любит поразмахивать этой битой, в то время, как у самой далеко не все в порядке на этом фронте. По уровню антисемитизма, исламофобии и прочим фобиям эта страна занимает одно из первых мест в Европе. И началось это не сегодня.

Несколько лет назад в Германии разразился скандал в связи с начислением пенсий гражданам иудейского происхождения, переехавших в ФРГ после развала СССР, следуя призыву германских властей. Германские власти предложили евреям из постсоветских республик переезжать в Германию ради спасения от "антисемитского произвола". Этим людям были даны определенные гарантии. Но, в отличие от переехавших из Союза этнических немцев, к евреям отношение было вовсе не благостным. Именно от пенсионеров-евреев стали требовать отдавать государству пенсию, начисленную им на родине. Те, кто отказывался, подвергались различным санкциям и угрозам. Не успевших оформить пенсию до переезда вынуждали идти в посольство и делать это. Как сообщали СМИ, немцев-выходцев из Союза не беспокоили, весь гнев социальной системы был обрушен на стариков-евреев.

Вообще, к старикам иного происхождения в Германии, похоже, существует какое-то "особое отношение". В прошлом году правозащитники выдвинули обвинение против полиции, фактически убившей 64-летнего чернокожего больного мужчину. Решением суда он должен был быть переведен из специализированного дома престарелых в психиатрическую больницу. Цвет кожи психически больного старика подействовал на германскую полицию как красная тряпка на быка. Полицейские провели "задержание", в результате которого мужчина впал в кому и скончался в больнице.

Рост преступлений на почве антисемитизма и расизма в Германии, по мнению экспертов, будет идти параллельно росту популярности ультраправого движения. В последнее время в стране чиновники, политики и парламентарии все чаще позволяют себе ксенофобские и расистские заявления. Прежде эти явления считались не комильфо, теперь же они позволяют набирать политические очки. Ультраправые партии открыто проводят свою деятельность, не опасаясь никакой негативной реакции со стороны властей. По сообщениям медиа, в последнее время фиксируется рост числа приверженцев так называемых "граждан рейха", не признающих легитимность ФРГ и считающих себя гражданами Германской империи в ее довоенных границах. В декабре прошлого года "граждане рейха" даже предприняли попытку государственного переворота в стране.

Власти Германии и подконтрольные им СМИ пытаются создавать видимость успешной борьбы с проявлениями нацизма, однако эффект получается обратным - экстремистская идеология широкими шагами распространяется в германском обществе. Так, растет как на дрожжах рейтинг правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). По популярности эта партия уже сравнялась с правящей СДПГ и начала выбиваться в лидеры. Недавняя победа ультраправого кандидата от АдГ на региональных выборах в Тюрингии вызвала настоящий шок в ФРГ. Ультраправым удалось победить, несмотря на то, что прочие партии сплотились в единый фронт против их кандидата. Напомним, что лидер партии, Бьорн Хёке несколько лет назад назвал мемориал Холокоста в Берлине "мемориалом позора" и заявил, что немцам "нужно изменить на 180 градусов политику поминовения".

Растет количество участников неонацистских митингов в Германии. За прошлый год показатель увеличился вдвое. Депутаты Бундестага бьют тревогу по поводу того, что правый экстремизм "больше не находится только в правом углу, но распространяется далеко в средний класс", и требуют от властей Германии отнестись к этому явлению очень серьезно.

Но куда серьезнее относятся к этой ситуации леворадикальные противники ультраправых. Борьба с неонацизмом в Германии в результате приобретает очень странные тенденции. В июне этого года был вынесен приговор 28-летней студентке, возглавлявшей леворадикальную группу, боровшуюся с распространением неонацизма среди молодежи. Делалось это с применением жестокости и насилия к политическим противникам. Правда, неонацистов от этого меньше не стало. Оба лагеря примерно равны по численности и склонны к насилию. Власти, озабоченные "правами" и "демократией", лишь наблюдают за сторонами, подсчитывая рост или сокращение их численности и иногда наказывая лидеров и активистов. Тем временем, сегодня в Германии говорят о росте наряду с неонацизмом и левого экстремизма.

Но и это еще не все. В начале октября в Германии была запрещена еще одна неадекватная организация - "Видовое сообщество" (Artgemeinschaft), обвиненное в пропаганде неонацизма и расизма. Слово "вид" в названии приравнено к понятию "раса". То есть организация боролась за чистоту немецкой расы путем создания "чистых" семейных общин и, несмотря на свои языческие атрибуты и символы, продвигала откровенно нацистские идеи.

Насколько само немецкое общество пытается противостоять этим нездоровым тенденциям, неизвестно. Реальность такова, что от роста неонацистских настроений более всего страдают представители других этнических групп и конфессий. По данным, обнародованным самим германским правительством, в связи с ростом популярности ультраправых в Германии в последние годы растет число преступлений на почве ксенофобии и исламофобии. Так, в 2021 году правыми радикалами было совершено 21 514 преступлений. В том же году в Германии было зафиксировано 662 случая осквернения мечетей и нападок на мусульман, заведены сотни дел по фактам нападений, оскорблений, причинения вреда имуществу, угроз и использования свастики и нецензурной лексики в адрес мусульман. Было совершено 46 провокаций возле мечетей. Эксперты считают, что многие преступления не регистрируются по причине не обращения пострадавших в полицию, а в реальности преступлений на почве ксенофобии и исламофобии в Германии намного больше.

Страдают от новых тенденций в германском обществе не только мусульмане, но и евреи. Только по официальным данным, в 2021 году в этой стране произошло 3 028 антисемитских преступления. В 63 случаях имело место насилие в отношении евреев, по меньшей мере 24 человека получили ранения. Согласно статистике, за четыре года число преступлений на почве антисемитизма в ФРГ выросло вдвое (в 2017 году - 1504). В 2022 году в Германии также наблюдался рост преступной активности ультраправых. Только за один январь прошлого года ультраправые совершили 794 преступления, а всего за прошлый год ими совершено 23 тысячи преступлений.

На самом деле эти тенденции должны очень беспокоить германское общество и германские власти. Эта проблема содержит даже больше угроз, чем проблема миграции. Мигрантам можно закрыть дорогу, в конце концов, их можно депортировать из страны, а неонацизм и ультраправый популизм это проблема уже самого немецкого общества.

Недавно правительство Германии приняло решении о сокращении социальных пособий и других мерах, призванных сократить и упорядочить незаконную миграцию в страну. По мнению немецких правозащитников, эти меры не только не решат проблемы, но и затормозят интеграцию мигрантов. Меры в отношении мигрантов это внутреннее дело Германии, для которой миграция с Ближнего Востока это реальная проблема. Но эта проблема, повторим, решаема. А какие меры принимаются для воспитания немецкого общества и почему ультраправые идеи находят все больше поклонников? Власти и правоохранители могут проводить рейды, запрещать какие-то организации, но ксенофобия и неонацистские идеи все равно находят дорогу к широким массам. Возможно, в Германии, как и в Швеции, тоже считают, что ненавидеть евреев или мусульман это личный выбор граждан, реализация ими своих прав и свобод, и если в действиях нет уголовного содержимого, то они допустимы. А как же права и свободы тех, против кого эти действия направлены? Права и свободы имеют не только политическую начинку, они есть и у обычных людей вне политики. Они имеют право не быть объектом ненависти и потенциальной мишенью для насилия по причине своей этнической, расовой или религиозной принадлежности. Это не вопрос философии, это вопрос права. И тут право на выражение своей ненависти, например, к Исламу, или демонстрация своей расовой "исключительности" не может трактоваться как предмет женевских конвенций. Никто не имеет таких прав, ограничивающих права значительных групп людей. Это также уродливо и неестественно, как, например, право на выбор пола.

Вообще, тема прав и свобод требует усовершенствования в современном мире, где вопросы морали окончательно выброшены на задний план.