Германия со следующего года сократит выплаты всем беженцам

Правительство Германии со следующего года сократит выплаты всем беженцам в стране.

Как передает Day.Az, об этом пишет Deutsche Welle.

По данным издания, помимо сокращения общих социальных пособий для беженцев, с 2024 года правительство будет выплачивать в общей сложности 7500 евро каждому человеку, ищущему убежища в Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в парламенте страны сообщил, что с главами 16 федеральных землями согласован ряд предложений для изменения политики Германии в отношении беженцев.

Неизвестно, коснутся ли эти изменения украинцев, поскольку с начала войны в Украине те, кто иммигрировал в Германию, не рассматриваются как беженцы, а получают те же льготы, что и граждане Германии.