Реваншизм и иллюзия демократии

Автор: Байрам Эльшадов

Говорят, что глупый учится на своих ошибках, а умный - на чужих. Но есть люди, которые не способны к обучению в принципе и раз за разом повторяют ошибки прошлого. Сложно сказать, почему они так ведут себя. Возможно, это глупость. А может, это надежда на то, что в следующий раз исход будет другой. Но только истинный глупец будет надеяться на то, что при повторении одинаковых действий исход будет другим.

Так к чему же это? А к тому, что в Армении в последние дни все чаще звучат мысли о том, что Карабах еще можно будет вернуть и все проблемы решатся. Экс-заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян стал следующим человеком, который не смог извлечь уроки из прошлого и вновь готов отправить сыновей нации на убой. В общении с журналистами на акции у здания парламента он сказал, что нужно "всеми средствами оставить вопрос Карабаха открытым, и в будущем могут появиться возможности для его возвращения".

Еще один момент, который хочется отметить. Эти комментарии были сделаны на акции по продвижению инициативы о "криминализации отказа от Карабаха". Получается, что армяне просят ограничить свободу мысли и заставить всех думать одинаково, что является классическим признаком тоталитаризма. А потом они и их западные друзья громко кричат о свободе мысли, слова и прочих демократических достижениях Армении.

Конечно, мысли о "спасении" Карабаха являются глупой затеей, как минимум, потому что разрыв между Азербайджаном и Арменией колоссальный. Но важно то, что это не первый раз за последние несколько дней, когда армянские СМИ афишируют и продвигают идею спасения Карабаха.

В субботу армянский омбудсмен Анаит Манасян выступала в Тбилиси и затронула нужды "вынужденных переселенцев из Карабаха". В этой истории интересным являлось то, что карабахские армяне были названы "вынужденными переселенцами", что указывает на то, что омбудсмен видит Карабах как территорию Армении, так как термин "вынужденный переселенец" относится к людям, покинувшим место обитания в пределах одной страны.

Пока армяне не поймут и не примут то, что баланс сил в регионе не в их пользу и их потенциал ограничен, такие провокации приведут только к ухудшению отношений и развитию конфликтной динамики.