Автор: Эмин Севдималиев

Армянская диаспора вновь бросила вызов Пашиняну и фактически идет против интересов Армении как государства. Ситуация такова, что центральным элементом антиазербайджанской армянской пропаганды стал факт проведения Азербайджаном саммита COP29. Кандидатуру Баку поддержали множество стран, включая Армению. Для многих экспертов это стало весьма положительным событием, так как это символизирует то, что Армения и Азербайджан находятся в состоянии договориться. Однако, армянская диаспора в западных странах и политики, попавшие под их влияние, решили развернуть информационную кампанию против проведения саммита COP29 в Баку.

Так, Анн Идальго (мэр Парижа), Ксавье Бертран (президент Совета региона О-де-Франс), Валери Пекресс (председатель регионального совета Иль-де-Франс), Бруно Ретайо (руководитель фракции Сената Франции "Республиканцы"), Кароль Дельга (председатель новообразованного регионального совета Окситании), Мишель Рубирола (первый заместитель мэра Марселя), Микаэль Делафосс (мэр Монпелье), Жанна Барсегян (мэр Страсбурга) подписали некий текст против организации COP29 в Азербайджане.

Выступление против проведения саммита в Азербайджане было сделано, несмотря на то, что Баку и Ереван сумели договориться.

Но действительно ли дело в проведении COP29 в Баку? Конечно, нет. Весьма наивно будет полагать, что армянскую диаспору и французских политиков заботит судьба углеродного следа, структура азербайджанской экономики и место проведения очередного COP. Ведь если бы было так, то армянская диаспора была бы не довольна проведением COP28 в ОАЭ, а нефти производится там больше, чем в Баку.

Из всей этой истории становится ясно, что позиции Армении, как государства, и армянской диаспоры противоположны в том, что касается будущих отношений с Азербайджаном. Индикаторы, указывающие на то, что между диаспорой и Пашиняном существуют серьезные разногласия, видны уже давно. И нельзя сказать, что это сюрприз, так как риски от холодных отношений с Баку намного выше для Еревана, чем для диаспоры. Еще в октябре было заметно, что конфликт между главой армянского правительства и диаспорой не за горами. Напомним, что тогда Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA) выступил с призывом к телохранителям Пашиняна. Многие армяне расценили это обращение как призыв к физическому устранению Пашиняна и реакция армян к этому призыву была весьма неоднозначной.

Это становится очередным подтверждением моего аргумента о том, что армянская диаспора и правительство Армении переживают кризис в отношениях. А если говорить откровенно, то эта прохлада перерастает в серьезный раскол. И весьма вероятно, что в этой битве выжить сможет только одна сторона, так как поражение чревато потерей влияния. Что подводит к моему главному аргументу - сегодня армянская диаспора на Западе бьется не за Армению и армян, а за свое выживание.

В чем причина фрагментации взглядов Еревана и диаспоры?

Если рассматривать вопрос системно, то изначально, в контексте отношений Армении и Азербайджана, позиции армян были фрагментированы. Имелись позиции трех Армений - государства Армения, сепаратистского режима и диаспоры. Пока существовал сепаратистский режим, система работала, так как наличие незаконного режима приводило в гармонию позиции государства Армении и диаспоры. Другими словами, государство и диаспора были против налаживания конструктивных отношений с Азербайджаном, предпочитая вражду. После ликвидации сепаратистов риски от продолжения конфронтации с Азербайджаном значительно увеличились для армянского государства, в то время как для диаспоры риски остались неизменными.

Возможно, для армянской диаспоры риски от продолжения конфронтации с Азербайджаном стали даже ниже, так как позиция армян, проживающих на Западе, стала более радикальной. И для глав диаспоры дивиденды от продвижения антиазербайджанской риторики выше, а более сдержанные нарративы в отношении Азербайджана являются рисками в силу непопулярности у рядовых членов диаспоры.

Но для армянского государства антиазербайджанская риторика является весьма неприемлемым вариантом в силу политических и экономических причин. Баланс сил между Арменией и Азербайджаном сложился в пользу Баку, и в Ереване появилось понимание того, что предыдущая политика не является оптимальным путем развития будущих отношений.

Таким образом, становится понятно, почему позиции армянского государства и армянской диаспоры столь сильно расходятся. Ведь более теплые отношения между Ереваном и Баку приведут к маргинализации армянской диаспоры на Западе и устранению причины для ее существования. Ведь, если посмотреть на историю, армянская диаспора в западных странах занималась лишь продвижением ненависти к Азербайджану и Турции. А самой Армении она не предлагала ничего. Даже финансовая помощь, которая направлялась в Армению, была лишь маленькой частью оборота диаспоры. Маргинализация диаспоры будет означать для нее ограничение влияния и уменьшение финансовых возможностей.

Дальше будет только хуже

Прогноз по вопросу отношений сторон остается неизменным. Градус противостояния между армянским государством и диаспорой будет увеличиваться по мере сближения позиций между Баку и Ереваном. Мне сложно представить сценарий, в котором диаспора будет поздравлять Пашиняна с возможным подписанием мира с Баку и нормализацией отношений с Турцией.

Большая проблема для диаспоры заключается в том, что ее позиция вредит интересам армян, проживающих в Армении. Желание диаспоры сохранить дисфункциональные отношения с Азербайджаном приводит к нерешенным проблемам для армянского государства, что в конечном итоге ударяет по интересам армян.

Для армянского государства сегодня самым разрушительным элементом является радикальная армянская диаспора на Западе в силу полного расхождения взглядов и интересов. Но необходимо отметить, что справедливо и обратное утверждение о том, что государство является самой крупной угрозой для диаспоры.

Я не буду спекулировать, рассуждая, каким образом стороны будут пытаться минимизировать влияние друг друга. Но на данный момент ситуация, с которой столкнулась диаспора, кажется очень сложной. Договоренность Баку и Еревана по вопросу проведения саммита COP29 в Баку стала серьезным тревожным звонком для диаспоры, так как показало, что позиции официального Еревана и диаспоры максимально сильно разошлись. Однако сейчас реалистичной кажется возможность того, что армянская диаспора пойдет на акцию по дискредитации Пашиняна. Интенсивность этой кампании будет возрастать по мере приближения момента нормализации отношений Баку и Еревана.

Начинается серьезная битва между сторонами и диаспора начинает ее с проигрышной позиции. Но однозначно то, что это не последний раз, когда диаспора пойдет против Пашиняна и армянского государства.