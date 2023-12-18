Когда "конь имеет наездника": смешные потуги французских политиков

Автор: Акпер Гасанов

"Если б я имел коня, это был бы номер, если б конь имел меня, я б, наверно, помер", - гласит известное шутливое стихотворение. Не знаю, есть ли его перевод на французский, но было бы весьма полезно, чтобы для группы политиков из этой страны такой перевод был бы сделан. Уж больно откровенно они намекают на то, что в их жизни уже наступил своеобразный период, когда "конь имеет наездника".

О чем на сей раз идет речь? О том, что Анн Идальго (мэр Парижа), Ксавье Бертран (президент региона О-де-Франс), Валери Пекресс (президент региона Иль-де-Франс), Бруно Ретайо (президент группы LR в Сенате), Кэрол Дельга (президент региона Окситания), Мишель Рубирола (председатель сенатской группы LR), первый заместитель мэра Марселя), Микаэль Делафосс (мэр Монпелье), Жанна Барсегян (мэр Страсбурга) подписали некий текст против организации COP29 в Азербайджане.

Они сетуют на то, что 11 декабря Азербайджан был выбран местом проведения КС-29 в следующем году. И знаете, чем они объясняют свое возмущение? Тем, что "для стран и сообществ, которые борются с глобальным потеплением, переходя на ископаемое топливо, это, очевидно, очень плохая новость, поскольку 90% экономики Азербайджана зависит от нефти и газа". Какая, однако, импотенция аргументации! Впрочем, ничего удивительного.

Начну же я с напоминания о том, что Франция приветствовала последнее совместное заявление Армении и Азербайджана и выразила поддержку скорейшему возобновлению переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном. Об этом говорилось в сообщении министерства Европы и иностранных дел Франции. В заявлении подчеркивалось, что Франция приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана как позитивный сигнал и выражение доброй воли двух стран.

Так вот в том самом совместном заявлении Азербайджана и Армении и говорилось о том, что РА поддерживает кандидатуру нашей страны в голосовании за право проведения COP29. Получается, что указанные выше мадам и месье выступают против позиции МИД Франции? Нет, мы и ранее видели такого же рода номера. К примеру, когда тот же МИД Франции и посол этой страны в Азербайджане пытались оправдаться за антиазербайджанские решения французского Сената.

Они тогда утверждали, что "мухи - отдельно, котлеты - отдельно", то есть, что выкрутасы сенаторов не отражают позицию официального Парижа. Возможно, что мы и на сей раз услышим нечто подобное. Но это будет примитивная ложь. Ибо, руководство Франции, в лице ее президента и главы МИД, неоднократно делали далекие от понимания новых реалий, откровенно проармянские заявления. Более того, Франция продолжает активно вооружать Армению. И делается это вовсе не для ускорения подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Вот и бунт против новой реальности, этот своеобразный плевок против ветра со стороны группы мадам и месье с давней историей обслуживания интересов мирового армянства носит явно провокационный характер. Как, впрочем, и бесполезный. Ибо, за Азербайджан проголосовало огромное число самых разных стран мира. И в этой связи напомню заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое неплохо бы запомнить бунтующему кружку ангажированных французских политиков.

"В течение четырех лет мы успешно председательствуем в Движении неприсоединения, и здесь наше председательство стало возможным благодаря поддержке 120 стран. Наше председательство даже было продлено на один год. Уже это было отличным показателем. 120 стран мира выразили Азербайджану свою поддержку. На сей же раз эту поддержку выразили все страны мира", - отметил Президент Азербайджана. И возразить ему, в реальности, нечем.

Что до "аргумента", к которому прибегли Анн Идальго и ее соратники по бесполезному надуванию щек, то хочу кое о чем напомнить Ровно год назад, 17 декабря 2022 года, в Бухаресте было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В церемонии подписания приняли участие Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это соглашение еще больше приблизит ЕС к нашим партнерам в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам получить доступ к чистой энергии", - заявила тогда Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Азербайджан является надежным энергетическим партнером Европы. Такие вот дела. Такой вот расклад. Глядя на который, с улыбкой наблюдаешь за тем, что происходит, когда "конь имеет наездника". А именно такой процесс имеет место быть в кружке ангажированных мировым армянством французских политиков.