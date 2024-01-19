В Китае изучают боевой опыт Азербайджана по использованию беспилотников

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая изучают боевой опыт Азербайджана по использованию беспилотников в современных конфликтах.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на фото показаны кадры турецкого БПЛА Bayraktar TB2.

Напомним, ударные БПЛА Bayraktar TB2 сыграли важную роль в освобождении от 30-летней оккупации Армении земель братского Азербайджана.

27 сентября 2020 года Азербайджан начал контрнаступательную операцию по освобождению Карабаха от армянских оккупантов. Спустя 44 дня - 10 ноября 2020 года азербайджанская армия принудила Армению к капитуляции и освободила исторические земли. Яркая победа азербайджанской армии вызвала резонанс во всем мире.

Мировые СМИ и эксперты в области обороны назвали победу Азербайджана поворотным моментом в современной военной истории, где важная роль отводится беспилотной авиации.

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