Страдания Германа Стерлигова: ожидаемый финал ублажителя карабахской хунты

Автор: Акпер Гасанов

Российский предприниматель Герман Стерлигов, который в 2015 году вместе с семьей переехал в оккупированный на тот момент армянами Карабахский регион Азербайджана, пожаловался на то, что "не может поехать ни в одну страну СНГ и ряд других стран, потому что находится там в розыске по инициативе Азербайджана". И это более, чем показательная история, прекрасно демонстрирующая, что бывает, когда профессиональные авантюристы совершают главную ошибку в своей жизни.

Для начала напомню, что Стерлигов был когда-то одним из из соучредителей первой в России товарной биржи - "Алиса", а также многих других проектов, включая и экстравагантные, к примеру, некоммерческое партнёрство "Реестр непьющих мужиков". Он утверждал, что политикой не занимается, однако заявлял при этом, что готов стать руководителем этнически и конфессионально однородной Руси, ради чего предлагает усечение территории России и радикальную смену политического курса.

Ясное дело, что с такими взглядами ему в РФ делать было нечего. Вот и принялся Гера искать себе новое место жительства. В итоге, 12 мая 2014 года заявил о желании принять "гражданство" самопровозглашенной "Луганской Народной Республики". Но как-то не сложилось у него с переездом туда. При этом, жажда сожительства с сепаратистами у него осталась. В итоге, 6 июля 2015 года Стерлигов покинул Россию и уехал в Карабахский экономический район нашей страны, на тот момент находившийся под армянской оккупацией.

Ясное дело, что такой его трюк не мог остаться незамеченным в нашей стране и 28 июля 2015 года Насиминский районный суд Баку принял решение об аресте Германа Стерлигова в качестве обвиняемого по уголовному делу и объявлении его в международный розыск. Ему вменяются незаконное пересечение государственной границы Азербайджана и открытые призывы, направленные против азербайджанского государства.

Вот именно на это он сейчас и жалуется. Тут стоит напомнить, что уже вскоре после переезда в гости к карабахским сепаратистам, Стерлигов объявил о возвращении в Россию. Но к тому времени судебные приставы по решению Басманного суда Москвы наложили арест на имущество Стерлигова. Кроме того, представитель Следственного Комитета заявил о том, что Стерлигов подозревается в пособничестве нескольким экстремистским организациям, а также в мошенничестве и присвоении средств пайщиков подконтрольного ему центра бизнес-партнёрства.

Так что, и в РФ он возвратится не может. А в Карабахском экономическом регионе нет уже тех, кого он ублажал речами, ласкающими их уши. Например о том, что якобы есть некий "арцах", который в реальности никто и никогда не признавал, и что он якобы является "исторически армянской землей. Более того, Гера тогда так увлекся ублажением карабахских сепаратистов, что заявлял- Азербайджана сто лет назад вообще не существовало!

От персонажа, который на полном серьезе заявлял, что на всей планете Земля необходимо отключить электричество и что население Земли составляет не более 2 миллиардов человек, слышать такую чушь было не удивительно. Остается только понять- успел ли он убедить в своих умозаключениях армянское население Карабахского экономического региона, что незаконно проживало на нашей территории?

Если да, то интересно, какие методы убеждения он выбирал. Ведь, по его собственным словам, он физически наказывал своих детей и считает также, что "жену тоже нужно слегка наказывать". Он разорвал и выбросил документ об образовании своей супруги за ненадобностью, так что даже в среде карабахских сепаратистов Стерлигов имел "славу" большого оригинала.

Но все это в прошлом. Сейчас над всей территорией Азербайджана, в том числе и над Карабахским экономическим регионом, развевается государственный флаг нашей страны. И даже премьер-министр РА Никол Пашинян регулярно заявляет, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Стало быть, возврата к прежним временам у Стерлигова быть не может.

Можно ему посоветовать присоединиться к тем, кого он ублажал речами на протяжении многих лет. Вышла же уже фотосессия из следственного изолятора Службы Национальной Безопасности Азербайджана. На ней видно, сколь комфортно и счастливо себя чувствуют бывшие руководители карабахской хунты- они улыбаются, даже книжки читать начали. Так что, если Стерлигову вполне могут обеспечить такой же комфорт.

В целом же, дело конечно же далеко не только в этом мелком проходимце. Мы с вами прекрасно помним, как активничали армяне всего мира, в том числе и России, заманивая артистов, политиков, журналистов на ранее оккупированные территории Азербайджана. Им казалось, что так они сумеют убедить мир в том, что проект "арцах" имеет будущее. Время все расставило на свои места. Это проект предсказуемо лопнул, как мыльный пузырь. А те, кто его надувал, либо открыто признали свою ошибку и извинились перед Азербайджаном, либо ждут суда над собой в Баку, либо стонут по поводу невозможности передвигаться по миру спокойно и комфортно, находясь в розыске.