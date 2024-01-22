Нам не прощают великой Победы: игра в сПАСЕние Армении

Автор: Акпер Гасанов

ПАСЕ начала процедуру, которая может привести к ограничению прав Азербайджана. Процедуру формально инициировал глава группы социал-демократов и глава немецкой делегации в ПАСЕ Франк Шваббе. Он обвинил Азербайджан в "преследовании оппозиции", "массовых нарушениях прав человека в Карабахе". Если же говорить более детально, то речь идет о том, что "в 2023 году азербайджанская сторона не разрешила посетить Лачинский коридор и осуществлять мониторинг ситуации в Карабахе, а также встретиться с азербайджанскими "политзаключенными"".

Мониторинговый комитет обязан в течение 24 часов принять решение. Но совершенно очевидно, что в ПАСЕ будет принято анти-азербайджанское решение. Это видно и потому, что на первом заседании зимней сессии ПАСЕ не была утверждена верительная грамота азербайджанской делегации. В целом же, согласно правилам, в поддержку обжалования в зале должно было встать не менее 30 депутатов, это произошло.

Сразу замечу, что это решение не имеет ничего общего с правами человека. Перед нами совершенно неприкрытая попытка отомстить Азербайджану, восстановившему свой суверенитет и территориальную целостность. Соответственно, после того, как наша страна полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность, для нас не имеют значения не только заморозка голосов в ПАСЕ, но и сам этот институт.

Дело все в том, что Азербайджан в свое время стал членом Совета Европы из-за надежд на справедливое решение карабахской проблемы. Но на протяжении многих лет институт не принимал никаких решительных мер против Армении, которая почти три десятка лет держала 20% территории Азербайджана под оккупацией. Говоря конкретнее, ПАСЕ даже не смогла осудить Армению, которая проигнорировала ее резолюцию 2085, принятую 26 января 2016 года. В той резолюции ПАСЕ, напомню, содержалось требование о немедленном выводе Вооруженных сил Армении из региона и прекращение использования водных ресурсов властями Армении в качестве средства для выгоды только одной из сторон конфликта.

Но официальный Ереван проигнорировал ту резолюцию 2085. Точно так же, как РА проигнорировала 4 резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Были ли ограничены полномочия армянской делегации в ПАСЕ, в ответ на это за все годы, что длилась оккупация наших земель? Нет. Наша страна, в итоге, сама восстановила свою территориальную целостность, в результате 44-дневной войны и однодневной анти-террористической операции. И что мы увидели после этого от ПАСЕ? Откровенно провокационные шаги.

Так, в июне прошлого года ПАСЕ приняла резолюцию "Обеспечение свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор". Прекрасно помню, что в той резолюции содержалось требование "срочно решить вопросы прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха посредством диалога между Баку и Степанакертом". Хотя никакого Степанакерта нет. Есть Ханкенди, являющийся городом в Карабахском экономическом районе Азербайджана. И премьер-министр РА Никол Пашинян недавно вынужден был это публично признать.

Он ведь, к моменту принятия ПАСЕ той постыдной резолюции, неоднократно уже заявлял, что признает территориальную целостность Азербайджана в размере 86,6 тыс. квадратных километров. То есть вместе с Карабахским экономическим районом, где нет никакого "степанакерта", а есть Ханкенди. Однако в этом районе Азербайджана совершенно незаконно, имея на руках паспорта граждан Армении, проживали тысячи людей армянской национальности, которым официальный Баку не раз предлагал два варианта решения вопроса: признать Конституцию АР и получить соответствующие удостоверения личности или преспокойно уехать в страну, обладателями паспортов которой они являются.

Проще говоря, то, что в ПАСЕ приняли резолюцию, которая не учла такого важного момента, как факт незаконного проживания на нашей территории носителей паспортов Армении, как, впрочем, и то, что там "не услышали" абсолютно логичных предложений официального Баку, говорило лишь о том, что тот документ не стоил бумаги, на которой прописан. Но, при этом, тогда стало очевидно, что антиазербайджанская кампания в ПАСЕ будет продолжена.

В итоге, ПАСЕ 12 октября прошлого года утвердила резолюцию "Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе". В той резолюции говорилось о том, что ПАСЕ "решительно осуждает военную операцию, инициированную азербайджанской армией в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года". Поразительный цинизм, особенно с учетом формулировки о том, что ПАСЕ признает территориальную целостность Азербайджана!

Того, что в зоне проведения анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана находились все те самые незаконные армянские вооруженные формирования, вывода которых ПАСЕ требовал еще в резолюции 2085, 12 октября прошлого года в ПАСЕ "забыли". А того, что Армения продолжала финансировать и вооружать карабахских сепаратистов, проводя также и политику "минного террора", в ПАСЕ "не заметили". Вот вам и их истинное лицо. Там цинично следуют заранее подготовленному плану мести Азербайджану за то, что наша страна "посмела" действовать, исходя из своих национальных интересов, следуя при этом международному праву.

В Баку все это видят. Но все эти выкрутасы немецких, французских и прочих депутатов ПАСЕ не имеет существенного значения для нас. Потому, что наша страна восстановила свою территориальную целость. Наш флаг реет ныне над Шушой, Ханкенди, Лачином, Кяльбаджаром, всеми освобожденными территориями Азербайджана. И попытки кого-бы то ни было обесценить эту нашу победу, напрасны и нелепы.

Проще говоря, если ПАСЕ примет очередное постыдное решение, выбрав язык шантажа нашей страны, то азербайджанская делегация может прекратить свою деятельность в этом органе. Кроме того, Азербайджан может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Увы, но практика показывает, что с тех пор как Азербайджан стал членом этой организации в 2001 году, проармянские и исламофобские силы постоянно использовали ПАСЕ, как инструмент против нашей страны. Скажу больше. И Совет Европы, в своем нынешнем состоянии, превратился в сборище исламофобских и тюркофобских сил из различных европейских стран. Прощание с ними не будет для Азербайджана большой проблемой.