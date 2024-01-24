Провокационное шоу "историков" на российском телевидении

Автор: Лейла Таривердиева

Не успел утихнуть скандал вокруг предложения писателя Захара Прилепина взять и присоединить насильно страны Центральной Азии к России, как объявился одиозный "монархист" Михаил Смолин, вообще отказавший казахам, узбекам, кыргызам (а заодно и нам) в праве на существование.

В выпуске передачи "Место встречи" на НТВ обсуждалось, что правильно или неправильно сделали большевики, и оппонировать просоветским экспертам был приглашен этот несимпатичный деятель. Михаил Смолин кандидат исторических наук, политолог, заведующий кафедрой истории Московского государственного института культуры (МНИК). Подчеркнем - института культуры.

В целом, тема беседы нам не интересна, потому что сколько бы кто не мечтал о возвращении к прошлому, дважды в одну реку зайти невозможно. Этот этап истории Евразии завершился и возврата к прошлому не будет. Интересное началось, когда просоветские и проимперские гости заспорили о том, кто виноват в национальных конфликтах на пространстве бывшего Союза - империя или большевики. Тут следует уточнить, что конфликты эти не национальные, а территориальные, и виноваты в кровопролитиях обе системы. Эта кровь на руках не только политиков, но и таких, с позволения сказать, историков, как Смолин.

Когда был задан вопрос, Смолин просто нырнул в комфортную для него тему, позволяющую излить все свое презрение к нерусским соседям России. Шовинист, строящий из себя поборника православия, заявил, что ни узбеков, ни казахов никогда не существовало. Заодно в "миксер" были добавлены и азербайджанцы, которых, оказывается, придумали большевики. Страшно представить, что рассказывает в аудитории своим студентам этот дяденька с бородой, мечтающий о восстановлении империи, если он так открыто демонстрирует свой шовинизм в телеэфире, зная, что это будет услышано и осуждено. Неуважаемый историк внедряет эти нарративы и в умы молодых россиян, внушая модель поведения и мышления, которая и так уже принесла достаточно проблем самой России.

Эта модель не дает народам подняться. Давайте посмотрим на Армению. Армяне, которым в свое время такие вот историки сочинили нереальное прошлое, никак не могут выпутаться из этой паутины. История армян была придумана чрезмерно помпезной, героической и величавой, но применить ее к делу так и не удалось, потому что настоящее народа обязательно должно содержать хоть какие-то признаки его былого величия. А реалии армянства всегда говорили о том, что на самом деле история армян была совсем иной. Эти противоречия стали настоящей трагедией для армянского народа. Он никак не может избавиться от навязанных иллюзий и начать жить реалиями. Потому что коллеги Смолина очень постарались.

Сегодня этот историк, вальяжно развалившись перед камерами и закинув ногу на ногу, рассуждает о том, как появились казахи и узбеки. А находящийся в студии небезызвестный журналист Максим Юсин аж дрожит от нетерпения и чуть не тянет руку, желая вставить слово. Когда ведущий уточнил у Смолина, а как же тогда назывались до революции узбеки, Юсин встрял и начал перечислять города и ханские династии Узбекистана. Еще один, господи прости... историк.

Сказанное не осталось без внимания и официальной Москвы. Накануне на брифинге официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой был задан соответствующий вопрос. Возможно, этот вопрос был, что называется, организован, чтобы высказаться официально по вызвавшей скандал теме, подрывающей и без того не находящееся на особо высоком уровне доверия стран ЦА к Москве. Согласно информации с сайта МИД РФ, Захарова заявила: "Упомянутые одиозные высказывания носят чисто субъективный характер, не имеющий ничего общего с теми реалиями, о которых только что было сказано, и остаются целиком на совести автора".

Это очередной скандал со странами Центральной Азии, устроенный за последнее время благодаря словесному недержанию российских эфирных пропагандистов. На днях МИД Казахстана запретил въезд в страну Тине Кандилаки. Телеведущая, которая никак не определится окончательно, грузинка она или армянка (все зависит от действующих трендов), позволила себе наехать на Казахстан и казахов. Мадам не понравилось, что железнодорожные станции на территории суверенной страны переименовываются на национальный лад. Мало того, что она сунула свой нос не в свое дело, еще и позволила себе в оскорбительной манере высказаться в адрес казахского народа. А теперь Казахстану досталось от "специалиста" из МГИК, заявившего на всю Россию, что такого народа, как казахи, никогда не существовало.

В связи с нашим противостоянием с Арменией мы такое слышали в свой адрес уже тысячу раз. Не находя других способов как-то возвеличить своих любимцев, проармянские российские эксперты и пропагандисты неоднократно пытались доказывать в различных ток-шоу, что азербайджанцы это выдумка большевиков. Так что мы прекрасно понимаем возмущение наших узбекских и казахских братьев. Но сколько бы различные смолины не говорили "халва", слаще у них во рту от этого не станет. Богатую и древнюю историю тюркского мира им не переписать. Причем, не только богатую и древнюю, но и оказавшую влияние на историю собственно русского народа. Конечно, не нам решать, но на наш взгляд, преподавание шовинистической истории в государственном вузе, да еще носящем такое название, недопустимо. Всем понятно, что сказанное Смолиным не является "заказом Кремля". Но если Россия не хочет иметь в будущем проблем с соседями, ее властям все же стоит немного подмести пропагандистские конюшни.

А дяденьке с бородой посоветуем взять лопату и покопаться в собственных корнях. Может, что и откопает.