Автор: Лейла Таривердиева

Накануне СНБ Армении заявила о намерении передать Азербайджану карты минных полей. Хотелось бы надеяться, что на этот раз точные.

Как говорится в сообщении армянского Совбеза, "после нескольких сообщений последнего периода в азербайджанских СМИ о травмах граждан Азербайджана в результате взрыва мин, и в продолжение договоренности, достигнутой в результате переговоров 7 декабря 2023 года между аппаратом премьер-министра Армении и администрации Президента Азербайджана о реализации значимых шагов в направлении построения доверия между двумя государствами, СНБ РА возобновила опросную работу среди бывших военнослужащих Карабаха, в результате чего появились 8 новых формуляров. Эти формуляры в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам. Их копии будут направлены международным партнерам".

Армянская сторона не согласна с тем, что переданные ранее карты соответствуют действительности лишь на четверть, и считает, что Армения сделала "односторонний гуманитарный шаг", передав Азербайджану без предусловий 972 формуляра минных полей.

Заметим, что Армения всего лишь выполнила международные обязательства, которые должна была выполнить после окончания войны, а не сделала Азербайджану одолжение. Передача карт не может служить поводом для похвалы. Армения должна была это сделать, а вот насколько качественно она выполнила свои обязательства по международным актам, к которым присоединилась, это уже виднее азербайджанской стороне.

Неожиданно о картах минных полей, которых, как ранее утверждал Ереван, у Армении нет, заговорил неделю назад глава МИД Арарат Мирзоян. Но не в плане внезапного прозрения, а потому что МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с очередным минным инцидентом и гибелью 21 января жителя Агдамского района. Внешнеполитическое ведомство заявило, что после окончания 44-дневной войны число жертв армянских мин достигло 342 человек.

После этого заявления Мирзоян сообщил о подготовке в Армении новых формуляров. Еще раз напомним, что первоначально армянская сторона утверждала, что карт у нее нет, а все мины на этих территориях были заложены самими азербайджанцами. Затем она все же "обнаружила" такие карты у себя, но они оказались в основном бесполезными. Сейчас Мирзоян и прочие снова затянули песню о том, что у них мало что имеется, потому что территории минировались азербайджанскими военными, и пообещали собрать информацию в знак огромного одолжения.

Граждане Азербайджана гибнут от армянских мин все послевоенные годы. Почему именно сейчас Армения решила продемонстрировать свой "гуманизм"? Прокомментировать этот вопрос Day.Az попросил депутата Милли Меджлиса, политолога Расима Мусабекова.

Изменились условия, считает наш собеседник. Армения, отметил Мусабеков, не передавала полные карты, потому что на азербайджанской территории еще оставался огрызок сепаратизма, на котором помимо сил РМК находилось и порядка десяти тысяч военнослужащих ВС Армении. Минные поля были нужны армянской стороне, так как создавали как бы новую линию соприкосновения, особенно в направлении Агдере, Агдама, Физули.

"Эти минные поля прикрывали армянские позиции. По этой причине Армения не хотела делиться с нами точной информацией. Но теперь, когда их незаконные вооруженные формирования капитулировали, а армянское население покинуло территорию, наличие мин на этих территориях уже не представляет для армян важности с точки зрения военной необходимости.

Что Армения может захотеть в обмен? Посмотрим. Не думаю, что это решение Еревана является актом благотворительности. Армянская сторона говорит о наличии около пятидесяти пропавших без вести во время Второй карабахской войны. Их останки не найдены. Так же со времен Первой карабахской войны у армянской стороны остаются пропавшими без вести около сотни людей. Не исключаю, что в обмен на точные карты минных полей армяне будут просить у азербайджанской стороны найти останки этих людей и передать Армении.

В любом случае, подождем развития событий", - сказал Расим Мусабеков.