По следам одной провокации: Армения - пешка в игре Франции против Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Это была примитивная и жалкая попытка Армении оправдаться за очередную совершенную ею провокацию. Как мы ранее передавали, пресс-служба Военной полиции Минобороны РА обещала расследовать информацию о том, что 12 февраля на участке армяно-азербайджанской государственной границы армянские военнослужащие открыли огонь.

"В случае подтверждения этого обстоятельства виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении Военной полиции РА. И нет никаких сомнений, что такое заявление было сделано лишь по причине того, что произошедшее, в том числе момент открытия огня с противоположной стороны, зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Официальный Баку легко докажет, что это именно с позиции Вооруженных сил Армении, расположенной в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы в районе села Коллугышлаг Зангиланского района. Кроме того, у нас есть и конкретный пострадавший в результате этой армянской провокации - раненный военнослужащий Государственной пограничной службы солдат Парвиз Халилзаде.

Безусловно, все прекрасно знает о том, кто, когда и с какой целью устроил провокацию и наблюдательная миссией Евросоюза в Армении - EUMA. Но она никогда не пойдет на то, чтобы осудить Армению. Цели у нее совершенно иные, диаметрально противоположные- найти "повод" для осуждения Азербайджана. И ясно, как день, что руководит всей этой грязной игрой макроновская Франция.

Она активно вооружает Армению, оказывает ей политическую и финансовую поддержку. Которая, ко всему прочему, выражается еще и в попытках очернить Азербайджан в глазах мирового сообщества. Доходит в итоге до сущих мелких и жалких шагов со стороны Франции. Ее президент Эммануэль Макрон, как видим, до сих пор не нашел в себе мужества и дипломатического такта, чтобы поздравить Президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы нашего государства.

Впрочем, от кого я требую мужества? Весь мир на днях увидел, как Макрон отложил заранее анонсированный визит в Украину, прикрываясь "соображениями безопасности". Проще говоря, он банально струсил. И это был позор. Ибо, откладывать то, что обещал сделать- мелко, подло, жалко. Впрочем, в этом весь Макрон. Ничего иного от него не стоило и ждать.

Кстати, не исключая, что визит в Украину он отменил, дабы более детально скоординировать провокацию, устроенную армянской стороной, явно по приказу из Парижа. Неспроста же расположение миссии Евросоюза в Армении недавно посетил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. Неспроста имел место и провокационный визит бригадного генерала Национальной жандармерии Франции Уильяма Де Мейера на место дислокации гражданской миссии ЕС в Армении.

Совершенно очевидно было и ранее, а теперь тем паче, что наблюдательская миссия ЕС в РА является разведывательной и военной. Она - инструмент поддержки Армении в любых ее провокациях против нашей страны. А в том, что такие провокации будут иметь место и в будущем, нет никаких сомнений. Потому, что слишком очевидно желание макроновской Франции закрепиться в регионе Южного Кавказа таким, провокационным, кровавым способом.

Да, президент Франции переживает поражение РА, полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана едва ли не больше, чем Никол Пашинян. Неспроста же Макрон успел однажды заявить, что он защищает интересы РА больше, чем премьер-министр Армении. И, ясное дело, что Макрону совсем не нужен мир в регионе Южного Кавказа. Он жаждет войны, совершенно не беспокоясь о том, каков будет ее итог для Армении.

Ему нужен любой "повод" для осуждения Азербайджана. Ничего путно из попыток добиться этого в Совете Безопасности ООН, у армяно-французского тандема не вышло. И не выйдет в будущем. Потому, что в Баку прекрасно понимают, пешкой в чьей игре является пашиняновская Армения. Напомню, в этой связи, заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные на его встрече в Баку с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгу.

"Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа "подливать бензин в огонь", проводит политику милитаризации Армении, является инициатором геополитических интриг, заявил Президент Азербайджана. Глава нашего государства тогда подчеркнул, что официальный Париж способствует обострению ситуации в регионе и проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне. Президент Азербайджана также добавил, что Франция проводит политику с целью достижения ведущей позиции и усиления своего влияния в регионе Южного Кавказа. При этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заметил, что все попытки Парижа в этом направлении тщетны. И это правда. На какие бы провокации Макрон не заставлял идти Пашиняна.