Франция является главным сторонником терроризма.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к нации в провинции Айдын.

Эрдоган отметил, что французская цементная компания "Lafarge" строит убежища для террористов на севере Сирии.

Президент Турции выразил сожаление тем, что Франция является главным сторонником терроризма: "Франция не смогла. А мы что сделали? Мы уничтожили все убежища, построенные "Lafarge" на севере Сирии и не остановимся, вот и все!".

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