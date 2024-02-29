https://news.day.az/politics/1641359.html Франция является главным сторонником терроризма - Эрдоган
Франция является главным сторонником терроризма - Эрдоган
Франция является главным сторонником терроризма.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к нации в провинции Айдын.
Эрдоган отметил, что французская цементная компания "Lafarge" строит убежища для террористов на севере Сирии.
Президент Турции выразил сожаление тем, что Франция является главным сторонником терроризма: "Франция не смогла. А мы что сделали? Мы уничтожили все убежища, построенные "Lafarge" на севере Сирии и не остановимся, вот и все!".
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