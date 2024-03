Уникальный Азербайджан: как нефтегазовая страна смогла стать лидером зеленого перехода

Агентство международной информации Trend опубликовало анализ "Azerbaijan's uniqueness: transition from oil and gas power to green leadership", посвященный стратегии Азербайджана с точки зрения "зеленого перехода" и трансформации экспортной экономической модели страны от нефтегаза к "зеленой" энергии.

Day.Az представляет перевод оригинального материала АМИ Trend на русский язык:

Люди во всем мире начинают понимать, что будущее наших экономик и планеты зависит от внедрения экологически чистых методов. В прошлом году глобальный рост выбросов CO2 был намного медленнее по сравнению с экономическим ростом. Во многом это связано с тем, что мы больше склоняемся к чистой энергии. И Азербайджан, страна, которая в течение многих лет полагалась на нефтяные и газовые ресурсы, сейчас на своем примере демонстрирует, как совершить этот переход к "зеленой" экономике.

Прошло всего несколько лет с тех пор, как Азербайджан начал широко внедрять "зеленые" технологии по всей стране. Огромные территории, такие как экономические районы Карабаха и Зангезура, были объявлены зонами чистой энергетики. Страна уже демонстрирует впечатляющие достижения в этой области. И все это Азербайджан делает, сохраняя обязательства перед своими партнерами, обеспечивая газом почти треть Европы.

В своем интервью Euronews Президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо отметил, что именно страны, обладающие нефтяными и газовыми ресурсами, такие как Азербайджан, должны возглавить тенденцию перехода к "зеленой" экономике.

"Я думаю, это часть нашей общей "зеленой" повестки дня и нашего чувства ответственности, поскольку страна, богатая ископаемым топливом, должна быть в авангарде стран, находящихся в процессе перехода к "зеленой" энергетике. Мы делаем это не потому, что нам не хватает традиционных ресурсов, а потому, что мы хотим внести свой вклад, используя финансирование, используя доходы, которые мы получаем от продажи нефти и газа, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии и создать общее понимание в их необходимости", - сказал глава государства.

Принимая конференцию COP29 в этом году, Азербайджан получает шанс, во-первых, доказать, что страна заслужила доверие других стран, проведя это масштабное глобальное мероприятие, и, во-вторых, поделиться со всеми своей успешно реализуемой стратегией.

Энергетический ландшафт Европы меняется молниеносно, в том числе благодаря Азербайджану. Можно с уверенностью сказать, что реализация таких масштабных проектов за столь короткий промежуток времени - это большая редкость. И речь, конечно, о проекте Южного газового коридора (ЮГК).

Первого марта в Баку состоялось 10-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора, в котором приняли участие ведущие энергетические компании, главы энергетических ведомств из крупнейших европейских стран, партнеры из Центральной Азии, арабского мира и многие другие. Они собрались за одним столом, чтобы получить информацию об инновациях и успехах Азербайджана в энергетическом секторе от главного инициатора проекта Южного газового коридора, Президента Ильхама Алиева.

"Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии с точностью доказывает, что именно так мы и должны были все делать. В случае с Азербайджаном Южный газовый коридор - это абсолютно новый маршрут. Теперь у него много расширений и интерконнекторов, а азербайджанский газ является новым источником. Таким образом, полную реализацию вопросов энергетической диверсификации мы видим в этом формате и в инициированном нами проекте", - сказал глава государства в обращении к участникам встречи.

Все присутствовавшие на встрече не сдерживали слов благодарности Азербайджану, высоко оценивая существенный вклад страны в энергетическую безопасность региона. Еврокомиссар Кадри Симсон четко заявила, что, когда дело доходит до надежных поставок природного газа, Европа может рассчитывать на Азербайджан. Она отметила, что с тех пор, как Южный газовый коридор начал поставлять газ чуть более трех лет назад, экспорт удвоился. Только в 2023 году Азербайджан поставил более 11 миллиардов кубометров газа в европейские страны.

Представители Албании, Греции, Болгарии, Италии, Словении, Грузии и Турции, среди многих других, подтвердили свою приверженность продвижению проекта ЮГК. Они полны решимости увеличить поставки природного газа из Азербайджана, подчеркнув свою решительную поддержку дальнейшему развитию проекта. Они также проделывают достойную похвалы работу со своей стороны. Например, Греция работает над расширением пропускной способности Трансадриатического трубопровода - европейского участка ЮГК. Страна запускает новые проекты по модернизации экспортной инфраструктуры, такие как завод по производству сжиженного природного газа в Александруполисе и трубопроводы, соединяющие Болгарию и Северную Македонию. Другим примером является Сербия, которая стремится утроить импорт азербайджанского газа в ближайшие годы благодаря введенному в эксплуатацию в конце 2023 интерконнектору Сербия-Болгария.

Для тех, кто считает, что у Каспия недостаточно ресурсов для существенного увеличения поставок, у Баку есть достойный ответ. Начиная с первого квартала следующего года, начнется добыча природного газа в рамках глубоководного проекта на блоке Азери-Чираг-Гюнешли. На начальном этапе ожидается около полумиллиарда кубометров, но в течение следующих нескольких лет эта цифра может вырасти примерно в пять раз. Это будет дополнительный источник газа наряду с месторождениями "Шахдениз" и "Абшерон". Азербайджан также готовится ко второй фазе разработки газоконденсатного месторождения "Умид", возможно, добавив два-три миллиарда кубометров в течение следующих трех-четырех лет. Кроме того, есть предложения от нескольких иностранных инвесторов начать прокачку с нефтяных и газоконденсатных месторождений "Умид", "Бабек", "Шафаг", "Асиман" и "Карабах".

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось второе по счету министерское заседание Консультативного совета по "зеленой" энергетике. Проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии продемонстрировали впечатляющий прогресс. После последнего заседания в Баку в феврале 2023 года в октябре Азербайджан представил свою первую крупную солнечную электростанцию мощностью 230 МВт - совместного проекта с компанией "Masdar", гигантом в области возобновляемых источников энергии. Эта веха знаменует собой только начало пути Азербайджана по освоению возобновляемых источников энергии. Согласно подписанным контрактам и меморандумам о взаимопонимании, страна стремится ввести в эксплуатацию до 5 ГВт солнечной и ветровой энергии к 2030 году.

По итогам вчерашнего заседания было заключено несколько перспективных контрактов, например, меморандум с WindEurope, заключающий сделку с Nobel Energy по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт и с Elecnor по проекту ветроэнергетики мощностью 70 МВт.

Развитие "зеленой" энергетики является важной частью борьбы с изменением климата. В этом контексте Азербайджан, который в этом году примет конференцию COP29, получит возможность продемонстрировать, как страна, традиционно привязанная к нефтегазовым ресурсам, может изменить свою повестку дня. Все присутствующие на мероприятии также единодушно выразили свою поддержку Азербайджану в проведении COP29.

"Мы должны немного изменить наши представления об этом, так как это не наша вина, что мы являемся страной с ископаемым топливом. Думаю, наша заслуга как раз-таки в том, что нам удалось избежать так называемого нефтяного проклятия, с которым столкнулись многие страны с запасами нефти и газа. Мы превратили нефть в развитие. Нам удалось обеспечить справедливое распределение богатств. За последние двадцать лет мы сократили уровень бедности в Азербайджане с 50% до 5%. И всё, что вы видите здесь, в Баку, - это абсолютно новое развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни людей. К сожалению, сегодня ископаемое топливо представляется чем-то опасным, плохим, а страны, которые обладают этими ресурсами, должны считаться виноватыми в этом. Мое послание заключалось в следующем: давайте оценку нашим действиям по тому, как мы обращаемся с этими ресурсами, как мы используем доходы для удовлетворения потребностей людей и стимулирования "зеленой" повестки дня", - отметил Президент Ильхам Алиев.

И действительно, Баку ставит перед собой амбициозные, но вполне достижимые цели, учитывая, что в стране есть все необходимые условия для развития "зеленой" энергетики. Уже построены солнечные и ветряные электростанции, и их строительство продолжается, также ведется работа по созданию мощностей по производству и экспорту "зеленой" энергии, включая водород. Таким образом, поскольку в этом году Азербайджан принимает COP29, это должно стать ярким примером успешного сочетания традиционных и возобновляемых источников энергии. Такого рода пример имеет первостепенное значение для стран с богатыми ресурсами нефти и газа.