Интерес к Глобальному Бакинскому форуму растет - Борис Тадич
С каждым годом интерес к Глобальному Бакинскому форуму растет.
Об этом сказал бывший президент Сербии Борис Тадич на пресс-конференции организаторов и участников XI Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что мир меняется.
"В мире становится все сложнее и труднее жить. Глобальный Бакинский форум является подходящей платформой для обсуждения проблем, создающих эти трудности", - сказал Тадич.
Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, пройдет 14-16 марта 2024 года.
В мероприятии примут участие около 400 всемирно известных личностей, в том числе бывшие и действующие мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.
Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, состоявшемся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.
В мероприятии приняли участие президенты четырех стран, премьер-министры двух стран, шесть спикеров парламентов и министры, руководители пяти организаций, входящих в систему ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр и заместители министров иностранных дел 23 стран. Форум запомнился участием 360 представителей 61 страны.
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