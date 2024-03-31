Запад нацелился на политическую колонизацию Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Одной из центральных тем, влияющих на будущее региона, остается ожидаемая встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. В рамках встречи, которая пройдет в Брюсселе 5 апреля, заявлено обсуждение перспектив сотрудничества с Арменией. Однако, весьма вероятно, что центральной темой обсуждения будет являться именно военное сотрудничество ЕС и США, с одной стороны, и Армении, с другой. И это создаст очень серьезную проблему в сфере безопасности.

Основной причиной, которая дает основание делать столь громкий прогноз, является то, что в последнее время все больше действий направленно на предоставление Армении оружия и политической поддержки.

Все это может привести к тому, что Запад превратит Южный Кавказ в полигон противостояния с Москвой, а также с Тегераном. И все благодаря Армении. Армения сознательно притягивает в регион силы, которые ищут способ ударить по глобальным амбициям других крупных политических центров. Причем, важно отметить, что западные страны делают это с минимальными рисками для себя.

Передавая Армении оружие и обещая политическую поддержку, конечно, баланс сил изменить не выйдет. Во-первых необходимо задать вопрос - а сколько оружия необходимо Еревану? Ведь после 30 лет подготовки армянская армия была разбита за 44 дня. Второй момент, который необходимо затронуть, связан с тем, что военная мощь страны формируется на основании экономических и демографических возможностей. Армения с ее слабой экономикой и оттоком населения не способна выставить серьезную армию, даже если ей выдадут внушительный арсенал вооружения.

Но Армении не светит получить лучшее западное вооружение еще по одной причине. В Вашингтоне и Брюсселе прекрасно понимают, что предоставление такого вооружения создаст риск шпионажа и может закончиться тем, что продукция западного оборонпрома окажется в Москве или Тегеране, что является недопустимым риском для западных столиц.

А раз предоставление Армении вооружения в больших масштабах маловероятно, то возникает логичный вопрос. Что является причиной столь масштабных дипломатических маневров?

Армения становится политической колонией Запада

Учитывая прошлый опыт и поведение крупных политических сил, можно сделать предположения о глубинных целях проведения подобной встречи, истинные причины которых необходимо искать в противостоянии Запада и Москвы. Армению пытаются сделать участником прокси-войны Запада против России и Ирана. На данный момент, как минимум, для оказания политического давления.

Однако, позиция западных стран создает значительные системные риски для региона, что ставит под угрозу возможность стабильного развития стран Южного Кавказа. Оказывая поддержку Армении, фактически, западные страны обязываются поддерживать Ереван во всех региональных вопросах. Так как в противном случае, Армения может пригрозить выйти из соглашений с Западом, что поставит под угрозу планы США и ЕС. Если кто-либо считает такой взгляд наивным, то стоит вспомнить что Ереван поступил именно так по отношению к Москве, которая десятки лет была главным союзником Армении. Данный сценарий является возможным, но его вероятность зависит от того, как быстро Ереван найдет нового гаранта.

Еще один важый момент, который не рассматривают многие аналитики, связан с тем, что присутствие в регионе интересов западных стран увеличит вероятность возникновения конфлкитных ситуаций в силу увеличения конфликтных диад. Условно, если раньше для соблюдения стабильности в регионе необходимо было учитывать интересы N-ного количества сторон, то после введения США и ЕС в уравнение это число увеличится на два. А если разбить ЕС на отдельные страны, то ситуация становится еще более непредсказуемой.

Вышеуказанный аргумент можно усилить, отметив, что непредсказуемость ситуации создает условия для политических, военных и дипломатических просчетов, что сделает Южный Кавказ еще более волатильным регионом.

Во всей этой истории поразительной кажется выдержка Ирана и России. Обе страны прекрасно понимают, что действия Армении и западных стран создают серьезные вызовы в контексте безопасности Тегерана и Москвы. Не секрет, что для Москвы и Ирана появление прозападной страны в непосредственной близости является угрозой. Возможно не прямой военной угрозой, но политической точно. Армения может стать хабом для шпионов западных стран, которые будут собирать данные под прикрытием Еревана. На начальном этапе именно эта цель является достижимой, причем в короткие сроки.

Но это случится после того, как Армения избавится от российской военной базы, что развяжет руки западным странам. Но в Ереване не должны обольщаться. После того как это произойдет, поменяется подход западных стран к Армении и они станут более требовательными. Судите сами, какие варианты останутся у Еревана? Вернуться к союзу с Россией не выйдет, уж слишком много мостов будет сожжено после дружбы с Западом.

Также как и отказаться от западной поддержки будет сложно. Ведь Армения откажется от слишком многого ради иллюзии партнерства с Западом. Да и отказ от такого неравного партнерства приведет к серьезной проблеме безопасности, и политическому банкротству страны на многие годы вперед и необходимости поиска нового защитника.

Получается такая ситуация, что Запад создает ловушку для Еревана, из которой страна не сможет выбраться без серьезных потерь. Политическая колонизация Армении западными странами создает проблемы для всех стран, включая Армению. Исключением являются США и ЕС, которые могут попытаться достичь своих целей с ограниченными рисками. С их точки зрения такой подход абсолютно рационален, так как потенциальный выигрыш от этого предприятия превосходит потенциальные риски.

Первичный взгляд на всю эту ситуацию кажется весьма пессимистичным. США и ЕС, используя Армению как пешку, создают серьезый очаг напряженности на Южном Кавказе в угоду своим геополитическим интересам. Правда, в этой истории не совсем понятно, кто первый "сорвется" - Армения или страны запада.