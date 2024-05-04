МИД Азербайджана поделился публикацией о сотрудничества страны с НАТО

Присоединение к Программе партнерства НАТО во имя мира является показателем постоянной приверженности Азербайджана продвижению мира.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

"В этот день, 30 лет назад, Азербайджан присоединился к Программе партнерства НАТО во имя мира. Это знаменательное событие подчеркивает нашу неизменную приверженность сотрудничеству, укреплению безопасности и продвижению мира как на Южном Кавказе, так и во всем мире", - подчеркивается в публикации ведомства.

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