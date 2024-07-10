Для кандидатов в депутаты должны быть созданы равные условия для предвыборной агитации

Для всех кандидатов в депутаты должны быть созданы равные условия для предвыборной агитации.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

По его словам, в связи с этим местным органам исполнительной власти дано соответствующее поручение.

"К 9 августа эта работа будет завершена", - сказал З.Нагдалиев.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что одним из важнейших вопросов является уточнение списков избирателей.

"Эта работа должна быть продолжена соответствующими структурами. На сегодня число избирателей выросло на 22,2 процента. Это данные по состоянию на 28 июня", - добавил он.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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