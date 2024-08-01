Преступление без наказания: о масштабах армянского минного террора

Автор: Акпер Гасанов

Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) обнародовало очередные данные по работе, осуществленной на освобожденных от оккупации территориях. Сообщается, что в Тертере, Агдере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Губадлы, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Джабраиле и Зангилане были обнаружены 359 противопехотных мин, 290 противотанковых мин, 3079 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Также сообщается, что 6905,4 гектара были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Статистика, что и говорить, шокирующая. Она криком кричит о том, что Армению давно следовало привлечь к ответственности. Совершенно очевидно, что против Армении должны были быть введены санкции за факт оккупации 20% территорий Азербайджана, за геноцид в Ходжалы, за этнические чистки, за этноцид, урбицид, за уничтожение азербайджанского культурного наследия.

Но, помимо всего этого, Армения должна была быть осуждена за такое преступление, как минирование азербайджанских территорий, находившихся под оккупацией. О масштабах этого преступления армянской стороны совсем недавно, выступая на Втором Шушинском глобальном медиафоруме, рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он указал на то, что общее число убитых и тяжело раненых с ноября 2020 года составляет около 400 человек. Вдумайтесь только в эту чудовищную цифру! А ведь речь идет о жертвах армянского минного террора, которые были у нас уже после поражения Армении в 44-дневной войне, после подписания премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Общее число азербайджанцев, ставших жертвами армянского минного террора, за все годы оккупации наших земель, значительно больше.

"К сожалению, карты мин, которые Армения наконец-то нам предоставила, абсолютно бесполезны, они не точны. В самом начале, когда мы просили их предоставить нам карты мин, они говорили, что у них их нет. Их премьер-министр сказал мне об этом. Но потом им пришлось признать, что они у них все-таки есть. Однако то, что они нам предоставили, абсолютно бесполезно", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Шуше.

Глава нашего государства, по сути, раскрыл лицемерную и лживую сущность представителей нынешней армянской власти. Мы видели, как премьер-министр Армении Никол Пашинян прошел мучительный путь личностной эволюции. Тот, кто орал в центре Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка", в итоге вынужден был заявить о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

Признать-то Пашинян все признал. Вариантов у него, как говорится в известном анекдоте, не было. Но политику минного террора, как видим, пашиняновская Армения проводила и после своего военно-политического фиаско. Можно ли верить словам премьер-министра Армении, спикера армянского парламента, главы МИД Армении о стремлении страны, которая держала наши земли под оккупацией, к миру? Ответ очевиден - не стоит.

В том числе и потому, что они не понесли никакого наказания со стороны США и ЕС. Против Армении, повторяю в который уже раз, так и не были введены санкции. И это несмотря на то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на то, что по нашей информации, которая подтверждается и другими источниками, армянами было установлено более 1 миллиона мин.

"И самое ужасное, что армяне продолжали устанавливать мины и после 10 ноября 2020 года. Когда мы не контролировали Лачинский коридор, они завезли туда мины из Армении, и мы их обнаружили. А как мы их обнаружили? Потому что на них стоит дата производства - 2021 год. Сделано в Армении. Так что они продолжили свой минный террор против нас даже после окончания Второй Карабахской войны", - подчеркнул, выступая в Шуше, глава нашего государства.

Он привел бесспорные доказательства вопиющих преступлений, осуществленных нынешней армянской властью. Той самой, из которой на Западе пытаются лепить "голубей мира". В реальности же, все они - преступники, которые обязаны были быть осуждены теми же самими США и ЕС через введение санкций. Этого, как мы все знаем, не произошло. И данный факт является большим и несмываемым клеймом на теле тех, кто порой пытается требовать осуждения... Азербайджана.