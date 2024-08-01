Пашинян тайно готовит "спецмеры" на случай массовых протестов в Армении
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян испугался протестов.
Day.Az представляет публикацию:
Никол Пашинян и его ближайшее окружение подготовили пакет "специальных мер" для противодействия митингам и акциям протестам, пишет "Жоховурд".
По данным издания, пакет этих мер засекречен, но из источников в администрации Пашиняна журналистам удалось выяснить, что власти Армении готовят к неким "возможным массовым протестам" этой осенью.
"Правительство сильно обеспокоено тем, что когда началась последняя волна протестов, митингующим ненадолго, но удалось заблокировать отдельные улицы в Ереване и окружить здания государственных органов", - пишет газета.
Именно поэтому Пашинян и его команда планируют подготовиться получше. При этом журналисты не смогли уточнить, почему именно администрация армянского премьера ждет каких-то протестных акций этой осенью.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре