Автор: Лейла Таривердиева

США приостанавливают программу помощи Грузии на более чем 95 миллионов долларов в рамках пересмотра сотрудничества в связи с принятием Тбилиси закона об иноагентах. Об этом заявил на минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен. Госсекретарь объявил, что "антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", и пообещал, тем не менее, что Вашингтон продолжит оказывать некоторую помощь, которая поможет гражданам Грузии.

Как известно, в прежние годы Грузия была в числе стран постсоветского пространства, которым выделялись наиболее крупные ассигнования. А в 2025 году она должна была стать в этом плане второй в Европе, получив от Штатов 116,5 миллионов. Но теперь это вряд ли произойдет. Запланированные на текущий год ассигнования уже под вопросом.

Представитель Госдепартамента на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената внес некоторую ясность в слова Блинкена о том, какую помощь Америка собирается сохранить для грузин. Это "все, что будет способствовать [проведению] свободных и справедливых выборов этой осенью" и даст понять "Грузинской мечте" реальные последствия такой политики".

Последнее заявление звучит как открытая угроза. К грузинским парламентским выборам готовятся не только в Грузия, но и в Соединенных Штатах. США гтовятся к вмешательству в дела другого государства в лучших традициях - используя шантаж и манипулируя проблемами страны. Проблемы у Грузии, конечно, есть, но американская сторона явно хочет создать мнение, что они станут критическими и даже катастрофическими, если прекратится помощь из-за океана. В Грузии на это отреагировали достаточно сдержанно. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что не знает, о какой именно финансовой помощи идет речь, однако заверил, что "в бюджет эта сумма действительно не входила". "Мы не отсталая страна, находящаяся на дотации другого государства. Важно и то, что в наше общество внедряли ощущение, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой", - сказал Папуашвили.

Согласно грузинским источникам, помощь США обычно направляется на реализацию американских проектов в сфере "укрепления демократии и прав человека". Часть ассигнований, остановленных Вашингтоном, предназначается Национальному центру по контролю заболеваемости и общественного здоровья, известному как Центр имени Ричарда Лугара в Тбилиси. Это учреждение много лет является объектом критики с российской стороны, утверждающей, что в американских биолабораториях разрабатывается биологическое оружие, которое применяется против России. Примечательно, что нынешний Центр Лугара первоначально создавался как военная лаборатория. В 2004 году между Минобороны Грузии и председателем Комитета по внешним связям Сената США Ричардом Лугаром был подписан соответствующий документ. Было заявлено, что "грузинские ученые вместе с военными окажут достойное партнерство США и европейским государствам в плодотворном сотрудничестве по нераспространению биологического оружия и предотвращению биологической опасности". На тот момент Грузия являлась форпостом США на Южном Кавказе, и в России вполне обоснованно не поверили в слова о заботе американцев о здоровье грузинского народа. Прекращение финансирования грузинская оппозиция считает катастрофой для системы здравоохранения, утверждая, что американские проекты "поддерживают общественное здравоохранение и профилактическую медицину как в стране, так и в целом, в масштабах всего Кавказа"...

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая на слушаниях в комитете Сената, сказал, что Вашингтон рассматривает введение против Тбилиси и других санкций. Он не детализировал подробно предстоящие карательные меры, упомянув лишь пресловутый акт Магнитского. При этом О'Брайен намекнул, что "путь назад" у правящей "Грузинской мечты" все еще есть.

А что будет, если Тбилиси все же не даст обратного хода и не пойдет на попятную ради продолжения американской помощи и видимости "европейского выбора"? Согласно грузинским источникам, на этот случай разрабатывается план очередной "цветной революции". Согласно имеющейся информации, соответствующие группы создаются в настоящее время в странах Балтии. На три прибалтийские страны возложена задача "спасения" Грузии.

Напомним, что мае, во время бурных акций протестов в Тбилиси, Грузию неожиданно посетили без приглашения министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы, а также председатели парламентских комитетов по иностранным делам Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Этот десант высадился в Тбилиси в знак поддержки "борьбы за европейское будущее". Главы МИД иностранных государств выступали на митинге, встречались с представителями НПО, агитировали и призывали. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис с трибуны задал грузинам вопрос "Куда идем?", что является нарушением и дипломатического протокола, и всех возможных международных норм. Однако такая откровенная попытка в наглую откорректировать политику официального Тбилиси не дала результата. Закон об иноагентах был принят, а хорошо срежиссированная протестная волна опала, не приведя к перевороту или добровольной отставке правительства. Но, как показывает практика, сценаристы вряд ли простят "Грузинской мечте" этот конфуз. Главы МИД были десантированы в Тбилиси для того, чтобы повести за собой толпы и поставить точку в попытках Грузии выйти из-под чужого зонта и идти независимым курсом. Десятилетия

"европейского выбора" не дали ожидавшихся результатов. Надежды и чаяния грузинского народа, связывавшиеся с покровительством США, не осуществились. Запад не стал защитой против внешней агрессии, е помог, когда страна оказалась на грани кризиса. А сегодня спокойно наблюдает за тюремной эпопеей Михаила Саакашвили. Тот самый Запад, чиновники которого не спят ночами из-за дум об Араике, Рубике и Бако.

Попытки вернуть Грузию на прежние рельсы делаются с марта прошлого года. Закон об иноагентах вызвал всплеск возмущения на коллективном Западе, хотя многие страны этого "сектора" имеют подобное законодательство и строго пресекают финансирование извне лиц и организаций. Невмешательство во внутренние дела государств - это незыблемая норма международного права. И к ней нет никаких поправок, в которых было бы указано, что держав она не касается. Вмешательство в дела Грузии, попытки превратить ее в канал контроля над регионом привели к тому, что различного рода "революции" стали для этой страны чуть ли не обыденным явлением. Те, кому не безразлична судьба Грузии, понимают, что нынешние власти должны устоять и не поддаться на шантаж, чтобы череде "революций" был положен конец. Истинно независимое государство не должно поддаваться давлению, чего бы это ему не стоило.

Когда год назад оппозиция поднялась против закона об иноагентах, ожидалось, что власти спасуют. Протестная волна была мощной и многие прогнозировали даже очередную "революцию". Хотя правительство в тот период отозвало законопроект, чтобы не нагнетать страсти, сам факт сопротивления вызвал недовольство, и, как пишут грузинские источники, уже тогда американской стороной начал формироваться сценарий смены власти. Шалва Папуашвили, ссылаясь на секретные расследования службы безопасности, открыто заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало запланированный сценарий государственного переворота через направленные в страну специальные группы и местные организации.

Сейчас, как сообщается, идет подготовка к третьей попытке переворота. Чтобы предотвратить такое развитие событий, у Тбилиси есть только один вариант - повиниться и припасть к руке. Просто отозвать закон уже не поможет, потому что бывшие покровители очень раздражены независимым поведением правящей команды. До сих пор никто себе подобного не позволял. Между тем, судя по заявлениям официальных лиц Грузии, припадать к чьим-то рукам Тбилиси не намерен.

На самом деле, закон об иноагентах не представляет никакой угрозы демократии и всему прочему. Однако он ставит шлагбаум перед теми, кто десятилетия бесконтрольно и целенаправленно превращал страну в форпост, кормя грузинский народ обещаниями. Грузия ждала милости Евросоюза почти двадцать лет, дольше всех остальных постсоветских стран (не считая Прибалтики), устремивших свои взоры в Европу. Статус кандидата она получила в декабре прошлого года - последней. Несмотря на то, что Грузия была единственной, кто реально по всем параметрам был готов к интеграции в ЕС, ее кормили обещаниями.

Грузинская сторона совершенно логично задает критикам простой вопрос: почему в США, Евросоюзе, многих ведущих странах принятие законов об иностранных агентах считается в порядке вещей, а в Грузии этот вопрос превращен внешними акторами в инструмент манипуляций? Те же США уже почти сто лет имеют подобное законодательство. В декабре прошлого года директиву об иноагентах приняла Европейская комиссия. Однако никто не говорит в этих случаях об "ударе по демократии" и "отходе от европейского пути".

То, что принятие Грузией закона, направленного на устранение внешних угроз своей безопасности, вызвало столь бурную реакцию и санкции против Тбилиси, говорит только об одном: этот шаг грузинского правительства нарушил чьи-то планы и нарушил их очень серьезно. И дело тут не только в законе. Он стал, скорее, поводом начать наступление на грузинское правительство. Грузия проявила непослушание уже тогда, когда отказалась присоединиться к санкциям против России после начала войны в Украине. Хотя у Грузии есть свои счеты с Москвой, правительство здраво рассудило, что присоединение к санкциям ударит по грузинской экономике и безопасности. Кто поможет стране в этом случае? Никак не коллективный Запад, уже бросивший в 2008 году Грузию на растерзание. И было это в период лояльнейшей Западу власти Саакашвили.

Сегодня уже заметно, что США "теряют" Грузию. И теперь делают попытки заменить ее Арменией. Армянские власти по глупости торжествуют. Ереван готов на все, что бы не пожелали новые опекуны, совершенно не думая при этом о последствиях.

Есть и такой момент - потеряв площадку для игр в лице Грузии, США теряют возможности вмешиваться в дела региона в целом. Армения не сможет стать полной заменой. Ни для кого не секрет, что через Грузию проходил канал финансирования азербайджанских НПО, грантоедов, оставшихся без поддержки работодателей после принятия соответствующего законодательства в Азербайджане. Баку навел порядок в этой сфере, перекрыв возможности создания в стране антигосударственной сети, и заинтересованным в продолжении разрушительной деятельности иностранным структурам пришлось искать другие пути. В частности, через Грузию. Средства на антигосударственную сеть доставлялись контрабандой, в прямом смысле этого слова. В схемах тайного финансирования азербайджанских "революционеров" был задействован финансирующийся из-за рубежа Институт общественных дел Грузии (GIPA), где долгое время шла также подготовка кадров для Армении и Азербайджана.

Нынешнее правительство Грузии хочет положить конец этой практике. Ему придется нелегко. Мы помним, что происходило в Азербайджане, когда наша страна взяла курс на выдавливание иностранного влияния. Пользуясь войной и кризисом, агенты этого влияния успели укорениться в республике, и чтобы избавиться от этой угрозы, пришлось преодолеть немало трудностей, в том числе массированные атаки "демократического мира".

Но все когда-нибудь заканчивается. Грузии надо устоять и защитить свое право на независимость. Грузинский народ боролся за это тридцать лет.