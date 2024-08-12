Начато расследование минного инцидента в Шахбузе

11 августа на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на неразминированной территории, именуемой эйлаг Ганлыгёль, которое являлось линией соприкосновения с Арменией, произошел минный инцидент.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в результате происшествия житель Шарурского района Бахтияр Султанов (2005 года рождения) получил ранения различной степени тяжести.

"Он был немедленно доставлен в больницу и ему была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его состояние остается тяжелым.

Сотрудниками прокуратуры Шахбузского района при участии прокурора-криминалиста и инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Шахбузского района проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.

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