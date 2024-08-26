Минская Группа – покойник, которому не выписано свидетельство о смерти

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Ответ МИД Республики Армения журналистам радиостанции "Свобода" о том, что "армянская сторона может рассмотреть вопрос продолжения Минского процесса в контексте всеобъемлющего урегулирования отношений и, прежде всего, заключения мирного договора", в очередной раз свидетельствует о каких-то мазохистских наклонностях армянских дипломатов, упорно игнорирующих нормы и принципы международного права.

Минская группа, созданная на основе консенсуса для разрешения конфликта, занималась околоконфликтными вопросами, оставив в стороне суть конфликта и международное право (и, прежде всего, принципы ОБСЕ), которыми она должна была руководствоваться в своей деятельности. Она изменила своему предназначению и международному праву.

Немного истории.

24 марта 1992 года Совет СБСЕ (в составе министров иностранных дел) принимает решение о созыве конференции по "Нагорному Карабаху", которая "обеспечит постоянно действующий форум для переговоров с целью мирного урегулирования кризиса на основе принципов, обязательств и положений СБСЕ". В ее работе должны были участвовать представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Италии, России, США, Турции, Франции, Чешской и Словацкой Федеративной Республики и Швеции. Первая встреча Минской группы состоялась 1 июня 1992 года в Риме. В течение лета 1992 года в Риме было организовано пять подобных встреч - однако, без существенного результата. Сегодня мало кто помнит, но переговоры в рамках Минской группы однажды в октябре 1993 года уже были временно приостановлены по причине неэффективности.

В дальнейшем состав Минской группы ОБСЕ претерпел некоторые изменения: Чехословакию заменила Венгрия, присоединились Финляндия и Швейцария. Только в декабре 1994 года на Будапештской встрече глав государств и правительств государств-участников СБСЕ был определен мандат Минской группы. 23 марта 1995 года во исполнение будапештских решений председатель ОБСЕ от Венгрии Мартон Краснай выдал мандат на сопредседательство в процессе. А в это время продолжала литься кровь. В начале 1997 года был учрежден институт тройного сопредседательства (Россия, Франция, США, ранее последовательно председателями были Италия, Швеция, Россия и Финляндия).

В реальности МГ занималась не разрешением конфликта, а прочно вошедшим в политологический лексикон благодаря их поездкам термином - "дипломатическим туризмом".

Более чем за четверть века существования МГ мы не имели ни одного аналитического документа, составленного сопредседателями и вынесенного на обсуждение других членов Минской группы (!) для согласования единой позиции по объективной политико-правовой оценке конфликта для его дальнейшего разрешения. Общеизвестно, что, не поставив диагноз болезни, невозможно ее лечить. Как сопредседатели собирались разрешать конфликт, не сказав, что имело место быть?

Отсутствие объективной политико-правовой оценки не способствует, прежде всего, появлению у участников конфликта доброй воли к его разрешению. Отсутствие объективной политико-правовой оценки приводит, так же, как это имело место, к затягиванию конфликта, к созданию у определенных сил иллюзий, что подобным образом можно переступить через международные правовые нормы, оккупировать международно признанную территорию суверенного государства и добиться после совершенного в переговорном процессе желаемых дивидендов.

Прямой обязанностью таких авторитетных международных образований, как ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы, НАТО и др. являются поддержание и восстановление мира и стабильности, как во всем мире, так и в отдельных его частях, применение санкций к стране-агрессору. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ необоснованно монополизировали все права по разрешению конфликта и таким образом блокировали его разрешение. Они не только не согласовывали свои действия с другими членами Минской группы, но и ревностно реагировали, когда другие вышеперечисленные организации всего лишь высказывали мнение о конфликте. Целью являлось, заставить Азербайджан смириться с замораживанием конфликта. Было модно говорить о мерах по укреплению доверия (как будто оно имело место). Самым лучшим механизмом доверия являлся тогда вывод оккупационных войск Республики Армения с территории Азербайджана за пределы международно признанных границ. О каком доверии могла идти речь, если на территории Азербайджанской Республики присутствовали армянские оккупационные войска, а сопредседатели закрывали глаза на принципы и нормы ОБСЕ, Устав ООН и не требовали их вывода?

Выше мы сослались на провальный Мандат Сопредседателей конференции по нагорному Карабаху под эгидой ОБСЕ ("Минской конференций"). Это был Мандат сопредседателей, а не Минской конференции. Это очень важно, так как в целях введения в заблуждение общественности очень часто эти понятия подменяли. Если что-либо и выходит за рамки полномочий сопредседателей, то это в компетенции Минской конференции, которая призвана была разрешить конфликт в соответствии с международным правом в лице Устава ООН, Хельсинского акта 1975 года и других документов. И сопредседатели в интересах достижения поставленных перед ними задач обязаны были обращаться за помощью к Минской конференции, другим органам ОБСЕ, а при необходимости и в ООН. Кто вспомнит, когда собиралась последний раз Минская конференция в полном составе?

В самом начале текста Мандата сказано, что "в своей деятельности Сопредседатели будут руководствоваться принципами и нормами ОБСЕ, Уставом ООН, решениями совещаний ОБСЕ, включая постановления заседания Совета Министров ОБСЕ от 24 марта 1992 года и, особенно, решениями Будапештского Саммита ОБСЕ, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН". Хотелось бы знать выполнения какой соответствующей резолюции ООН сопредседатели добились, а также какие принципы и нормы ОБСЕ, относящиеся к конфликту, были реализованы в их деятельности?

Безусловно, конфликты необходимо стремиться разрешать мирными способами. Но невозможность разрешить конфликт мирно на протяжении четверти века, наличие Минской конференции и ее сопредседателей не приостанавливало действие статей Устава ООН, предусматривающих право подвергшегося агрессии государства освободить свои территории силой и право международного сообщества применить силу к агрессору. Ни ОБСЕ, ни Минская конференция не обладали компетенцией приостанавливать действие Устава ООН или препятствовать его реализации. Однако, к сожалению, это имеет место. Вот здесь и кроется причина нежелания сопредседателей Минской группы дать политико-правовую оценку конфликту, так как, назвав одну сторону (а в данном случае - это Республика Армения) агрессором, необходимо было задействовать соответствующие статьи Устава ООН.

Суть в том, что Минская группа была не способна урегулировать конфликт, потому что не опиралась в его решении на принципы международного права и решения международных организаций. Прикрываясь Мандатом сопредседателей, она руководствовалась геополитическими интересами своих государств, которые находились в противоречии. Минская группа, добиваясь урегулирования конфликта вопреки нормам международного права и решениям ООН и других международных организаций, превратилась в инструмент в руках государства-агрессора.

Любая дипломатическая деятельность, и прежде всего, деятельность по урегулированию конфликтов, должна опираться на нормы международного права и решения международных организаций. Минская группа так и не вспомнила про 4 невыполненные резолюция Совета Безопасности ООН, хотя три из них (за исключением самой первой), были приняты на основе докладов не Генерального секретаря ООН, а Председателя Минской группы ОБСЕ.

Принятие в середине марта 2008 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции "О ситуации на оккупированных территориях Азербайджана", дающей фактически политико-правовую оценку армяно-азербайджанскому конфликту, должно было послужить толчком к принятию подобных решений и другими международными организациями, и, прежде всего ОБСЕ, в рамках которой безуспешно осуществлялся минский переговорный процесс. Об этих документах ничего не говорилось в многочисленных заявлениях представителей стран-сопредседателей МГ.

Здесь же следует напомнить, что Азербайджанская Республика и Республика Армения подписали Хельсинкский заключительный акт, признав, таким образом, в соответствии со своими конституциями: 1) высшую юридическую силу норм данного акта, как во внутренних, так и во внешних правоотношениях; 2) принципы нерушимости границ и территориальной целостности государств.

Вспоминаются слова заместителя госсекретаря США времен второго срока Клинтона Рональда Д. Асмуса о том, что "верность основным принципам Парижской Хартии - право на территориальную целостность, право на суверенитет, право на равную безопасность и право на выбор собственных союзников - должна стать основой для системы безопасности нового миропорядка после Холодной войны. Эти принципы безусловны, независимы от индивидуальности президента или эффективности внутренних реформ, равно как от внешней политики страны. Эти принципы были приняты для того, чтобы защитить маленькие государства от хищнического поведения более сильных держав. Эти принципы надо защищать, когда им бросается вызов, чтобы состояние мира после Холодной войны было надежным".

Минская группа ОБСЕ подменяла принципы и нормы международного права некими "правилами", определяемыми чьими-то геополитическими интересами. Поэтому сегодня она мертва, это покойник, которому не хотят выписывать свидетельство о смерти.

Намерение воскресить Минскую группу вытекает из геополитических интересов известных нам стран присутствовать на Южном Кавказе, вмешиваться во внутренние дела его государств. Республика Армения, как несубъектное образование, имеющее территориальные претензии к Азербайджану, создает для этого необходимые условия. В ее понимании, наличие Минской группы сохраняет карабахскую проблему. Это тупиковый путь. Вопрос Карабаха решен, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Азербайджан обеспечивает права всех национальных меньшинств, живущих на его территории в соответствии с национальным законодательством и международным правом.

Действия Республики Армения и ее покровителей ставят под угрозу мир на Южном Кавказе. Присутствие на территории Республики Армения силовых структур государств, противостоящих друг другу, делает обстановку в ней взрывоопасной, угрожающей всему Южному Кавказу.

Однако попытки возродить МГ бессмысленны. Без консенсуса, т.е. без согласия Азербайджана деятельность ее, а также любых посредников в мирном процессе нелегитимна.