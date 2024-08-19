Пусть армяне пока помечтают. Мы не торопимся

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Вера армян в "чудеса" продолжается уже на протяжении не одного столетия. Мы видим, насколько наши соседи лишены чувства реальности. Реализм в политике, умение правильно оценивать ситуацию, предугадывать, улавливать новые вызовы и рисков - это качества, присущие грамотным, интеллектуальным политическим кругам и мозговым центрам. А в случае Армении мы являемся свидетелями беспомощности армянской политической элиты, которая всегда полагается на помощь извне, не умеет выводить контуры суверенных решений и все время оказывается в положении вне игры.

Это, я бы сказал, уникальная ситуация, когда страна, вроде бы, находится в регионе и, в то же время, ее нет. Она никак не обозначивает свое участие в самых актуальных вопросах и решении проблем. Не способна подтвердить своего участия и в региональных интеграционных проектах. Когда Азербайджан говорит о том, что мы являемся неотъемлемой частью международного коридора Север-Юг, мы знаем, что находимся в этом траверсе, мы конкретно готовы к тому, чтобы стать мобильным звеном этого коммуникационного проекта. У Армении же все уходит в слова. Можно постоянно изъявлять желание, но, ничего не делая, мы не смогли бы стать составной частью того или иного проекта.

Армяне сейчас в пику нам пропагандируют некий "перекресток мира" Абсолютно непонятный и никчемный проект, как минимум, потому, что транспортно-коммуникационная сеть этой страны оставляет желать лучшего. Я уже не говорю о ее закрытых границах. Дорожная сеть Армении не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Есть множество фактов, когда транспортные средства других стран приходили в негодность на армянских дорогах. Дороги проходят по сложному рельефу, отсутствует их должное обслуживание. Поэтому большегрузный транспорт сопредельных стран старается объезжать Армению стороной. И когда в Ереване предлагают какой-тио мифический "перекресток мира", непонятно, на что они рассчитывают. Прежде, чем выдвигать такие идеи, армянам следовало первоначально продемонстрировать наличие у них соответствующего потенциала.

Например, Азербайджан уже зарекомендовал себя как очень важный транспортно-логистический хаб, который невозможно обойти стороной. У нас есть развитая дорожная сеть, современные автострады на маршрутах Север-Юг, Запад-Восток и так далее. У нас есть крупные морские торговые порты, современные железные дороги. Азербайджан предоставляет качественные услуги всем своим партнерам, обеспечивает сквозное движение на всех управлениях. Еще общенациональный лидер Гейдар Алиев поддерживал региональные транспортно-логистические проекты, понимая, что географическое положение требует от нас быть всегда готовыми к тому, чтобы вкладываться в такие проекты и становиться их незаменимой частью.

Несмотря на утверждения Запада, действующий мировой порядок вполне функционален. А новый еще не появился, и будем исходить из этих реалий. На Востоке говорят: не разрушай старый дом, пока не построил новый. Мы - восточная страна, мудрая страна, умеющая выдерживать паузу и имеющая терпение. Наша дипломатия надежно предохранена от провалов и действует наверняка.

На Ближнем Востоке ожидаются серьезные осложнения, нарастает клубок противоречий между отдельными странами, в том числе с участием наших ближайших соседей. Но мы в эти конфликты не вмешиваемся. Позиция официального Баку такова: если мы и вмешаемся, то только с целью посредничества. Такая практика у нашей страны есть, причем, успешная. Вспомним ситуацию между Турцией и Россией после инцидента с военным самолетом в 2015 году. Тогда азербайджанский лидер успешно использовал свой авторитет для посредничества между Москвой и Анкарой. В этом же ключе Азербайджан готов включиться в процессы, но без сомнительного подтекста, потому что играть в жмурки в таких серьезных вопросах неприемлемо.

После победы во Второй карабахской войне Азербайджан блестяще справляется с применением своей мягкой силы. На нее делается большая ставка в решении многих вопросов. Важность спасительной мягкой силы Азербайджана известна уже во всем мире. Мы за то, чтобы в решении всех вопросов сохранялись принципы равноправия и справедливости, это делает нам честь и добавляет моральных и политических дивидендов.

Но вернемся к армянским мечтам и надеждам. В связи с накаленной геополитической ситуацией вокруг нашего региона у соседей закралась надежда, что руками держав им удастся заставить Азербайджан отказаться от своих требований. Там до сих пор не поняли, что заставить что-то сделать Баку невозможно. Если Азербайджан что-то делает, он делает это по своему разумению, в рамках своих национальных интересов и международного законодательства. И, как правило, всегда добивается своих целей. Азербайджан сказал свое слово в переговорном процессе. Мы полностью отвергли попытки реанимации Минской группы ОБСЕ, мы отвергаем посредничество всех прочих акторов, не рассчитываем на эффективность брюссельской, вашингтонской, московской платформ. Они себя не оправдали. Лучшим выходом из положения является двусторонний формат, на котором настояла азербайджанская сторона. Есть позитивный потенциал, нажитый на этой почве. Если Армения не может найти в себе силы, чтобы отбиться от назойливых "секундантов" в лице США, Франции и прочих, на здоровье. Мы не торопимся.

Президент Ильхам Алиев и в период армянской оккупации говорил, что мы не будем участвовать в переговорах только ради переговоров. И этот принцип остается в силе и сегодня. Поэтому армянской стороне не стоит рассчитывать на то, что кто-то заставит нас что-то сделать. Никто не сможет говорить с нами языком диктата и ультиматумов.

Когда в Армении строят на нынешней геополитической ситуации какие-то расчеты, надеясь заставить Баку отказаться от своих требований, это говорит о непрофессионализме армянских экспертных кругов и политиков. Напомню один факт. В 2009 году в разгар "футбольной дипломатии" между Анкарой и Ереваном Президент Азербайджана отказался ехать в Стамбул на форум "Альянса цивилизаций", несмотря на все требования и перспективы переговоров с Бараком Обамой. Не помог и звонок в Баку госсекретаря Хиллари Клинтон.

Особенно удивляет давление на Азербайджан по поводу Зангезурского коридора. И не только потому, что Баку предусмотрел альтернативный вариант и строит дорогу через Иран. А еще и потому, что этот коридор нужен и другим странам региона, прежде всего, самой Армении. А мы тридцать лет обходились без этой дороги и сможем обойтись и дальше. Для нас это не трагедия. Это трагедия для Армении, остающейся в изоляции. А все потому, что она не является суверенной страной. За нее думают и решают другие. Как диаспора и церковь, так и сторонние интересанты Мы видим, как Армению буквально оттаскивают от переговоров с Баку. Это делают страны, которым доставляет удовольствие накалять обстановку на Южном Кавказе и создавать проблемы для успешного Азербайджана. Это вмешательство, конечно, создает помехи, но не может подорвать наш дух и нашу политическую волю. Мы знаем, какое место занимаем на мировой арене, знаем свои возможности и умеем находить пути решения самых сложных вопросов. Последнее дано не каждому. Например, наши армянские соседи беспомощны перед лицом множества национальных проблем, и вместо того, чтобы открыть границы с Азербайджаном и Турцией, они по-прежнему, пребывая здесь, далеки от региона. Это удивительное явление, когда страна не видит собственной пользы, находящейся буквально у нее под носом.

Короче говоря, Азербайджан чувствует себя достаточно уверенно, чтобы позволить каким-то авантюристам решать за нас наши проблемы. Что касается диалога с Арменией, то тут все зависит от Еревана. А мы, повторюсь, никуда не торопимся.