https://news.day.az/politics/1684221.html Встречался ли Путин с Дуровым в Баку? - ответ Пескова
Встречался ли Путин с Дуровым в Баку? - ответ Пескова
Президент РФ Владимир Путин не встречался в ходе визита в Баку с основателем мессенджера Telegram Павлов Дуровым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Day.Az.
"Нет (не состоялась встреча - ИФ)", - сказал Песков журналистам.
Путин посетил Баку с государственным визитом 18-19 августа. По утверждению некоторых СМИ, со стороны Дурова поступило предложение о встрече с российским лидером в ходе визита, от которого тот отказался.
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