Азербайджан и Камбоджа объединяются в борьбе с минами

Между Азербайджаном и Камбоджей расширяется сотрудничество в области борьбы с минной угрозой.

Как сообщает в пятницу Day.Az, состоялся визит в Королевство Камбоджа делегации во главе с председателем правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Делегация ANAMA провела встречи с вице-президентом Агентства Камбоджи по разминированию и помощи пострадавшим от мин (CMAA) Прумом Софеакмонкулом и исполнительным директором Ли Панхаризом, а также с генеральным директором Камбоджийского центра разминирования (CMAC) Хенгом Ратаном.

На встречах обсуждались обмен опытом в области борьбы с минной угрозой, перспективы дальнейшего сотрудничества, методологии, применяемые в разминировании, а также возможности обучения.

В то же время была проведена встреча с заместителем государственного секретаря департамента АСЕАН по борьбе с минной угрозой министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Ке Сованни. На встрече стороны проинформировали о масштабах минной опасности, с которой столкнулись Азербайджан и Камбоджа, являющиеся одними из наиболее загрязненных минами и другими взрывоопасными остатками войны странами, состоялся обмен мнениями о возможностях двустороннего сотрудничества в этой области в будущем.

Во встречах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Вьетнаме и Камбодже Шовги Мехдизаде.

В рамках визита делегация ANAMA посетила учебный центр CMAC с целью ознакомления с возможностями обучения, методикой и средствами обучения, а также изучения опыта Камбоджи в этой области.

Также делегация посетила один из наиболее загрязненных минами регионов Камбоджи, провинцию Сиемреап, где ознакомилась с операциями по разминированию, проводимыми CMAC, разминированием вручную, деятельностью собак и крыс миноискателей, а также используемыми инструментами и оборудованием.

Обмен опытом в этой области со странами Юго-Восточной Азии, столкнувшимися с минной и другими угрозами взрывоопасных остатков войны и имеющими многолетний опыт борьбы с этой угрозой, внесет положительный вклад в дальнейшую деятельность ANAMA.

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