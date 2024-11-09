https://news.day.az/politics/1705640.html Армянская полиция преобразилась: теперь они смогут арестовывать инвалидов! - ВИДЕО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская полиция теперь сможет арестовывать инвалидов. Day.Az представляет публикацию: Поразительно абсурдное событие из Армении. Тамошним ментам купили и привезли новые автозаки. Красивые, блестящие, и как пишут журналисты, суперсовременные.
Армянская полиция преобразилась: теперь они смогут арестовывать инвалидов! - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская полиция теперь сможет арестовывать инвалидов.
Day.Az представляет публикацию:
Поразительно абсурдное событие из Армении. Тамошним ментам купили и привезли новые автозаки. Красивые, блестящие, и как пишут журналисты, суперсовременные.
Настолько современные, что благодаря им армянские менты теперь смогут арестовывать ... инвалидов-колясочников.
Помимо этических аспектов, возникает совершенно логичный вопрос: а что им до сих пор мешало задерживать колясочников? Те от полиции убегали что ли?
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