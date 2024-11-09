Армянская полиция преобразилась: теперь они смогут арестовывать инвалидов!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская полиция теперь сможет арестовывать инвалидов.

Day.Az представляет публикацию:

Поразительно абсурдное событие из Армении. Тамошним ментам купили и привезли новые автозаки. Красивые, блестящие, и как пишут журналисты, суперсовременные.

Настолько современные, что благодаря им армянские менты теперь смогут арестовывать ... инвалидов-колясочников.

Помимо этических аспектов, возникает совершенно логичный вопрос: а что им до сих пор мешало задерживать колясочников? Те от полиции убегали что ли?