Назначен новый заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии

Назначен новый заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-полковника Хикмета Мирзаева.

Как сообщает Day.Az, на указанную должность назначен генерал-майор Ильгар Лятифов.

Отметим, что до этого назначения И.Лятифов командовал 4-м армейским корпусом азербайджанской армии.