https://news.day.az/politics/1724985.html Назначен новый заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии Назначен новый заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-полковника Хикмета Мирзаева. Как сообщает Day.Az, на указанную должность назначен генерал-майор Ильгар Лятифов. Отметим, что до этого назначения И.Лятифов командовал 4-м армейским корпусом азербайджанской армии.
Назначен новый заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии
Назначен новый заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-полковника Хикмета Мирзаева.
Как сообщает Day.Az, на указанную должность назначен генерал-майор Ильгар Лятифов.
Отметим, что до этого назначения И.Лятифов командовал 4-м армейским корпусом азербайджанской армии.
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