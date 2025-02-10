Моно-Армения – какие сказки рассказывал в Вашингтоне Пашинян

Автор: Лейла Таривердиева

В Вашингтоне прошел очередной Международный саммит по свободе вероисповедания. Мероприятие, на котором делается много громких заявлений, но которое не принесло пока что религиозного мира на планету.

В саммите принял участие премьер-министр Армении, глава первой в мире мононациональной и моноконфессиональной страны. Да, она стала такой до него, а армянское общество было таковым в умах и во времена "дружбы народов", тем не менее, Пашинян представляет Армению и должен был бы исходить из реалий, или же не выступать вовсе. Но он выступил и рассказывал сказки. И все же в его выступлении (во всяком случае, судя по публикациям в армянских СМИ) есть плюс - он не стал осыпать обвинениями Азербайджан.

Вообще, в выступлениях Пашиняна в последнее время наблюдается тенденция к отказу от обвинений в адрес Баку. Эта новая тактика, в принципе, вполне разумна, учитывая, что прежняя потерпела полный крах. Огульные обвинения и провокационные заявления с международных трибун ничего Армении не принесли, только усложнили ей путь к миру. Пашинян вряд ли в этом признается, но понимать понимает.

В своем выступлении на саммите армянский премьер пел оды свободе вероисповедания, которая есть демократия в чистом виде. И с этим нельзя не согласиться. Может ли общество считаться демократическим, если в нем отсутствует свобода вероисповедания? Проблема в том, что большинство приравнивает эту свободу к веротерпимости. Но это разные понятия. Первое предполагает уважение к религиозным взглядам других людей, второе - вынужденное согласие с их присутствием. То есть разные конфессии терпят друг друга, но терпение вещь хрупкая. Трудно назвать проявлением религиозной свободы сожжение Корана под защитой полиции. Между тем, страны, где такое происходит, называют себя толерантными и демократическими.

Так же и Армения. Нет, там не сжигают Коран, потому что мусульман как значимой общины в этой стране не существует уже тридцать пять лет и бороться с ними нет необходимости. Небольшую горстку курдов и езидов гордо представляют как мусульманскую общину и спекулируют ею в своих выступлениях. Сколько в Армении мусульман сегодня, не сообщается, но согласно переписи населения за 2011 год их насчитали всего 812 человек. Мы говорим о гражданах страны, а не о мусульманах, приехавших на работу из Ирана, Индии или арабских стран. Для страны с населением в полтора миллиона человек, 812 может показаться хорошей цифрой, но тут есть один важный момент. Дело в том, что до переселения армян на эти земли, большую часть населения нынешней территории Армении составляли мусульмане. Мусульман нельзя приравнивать, например, к молоканам, которые переселились на Южный Кавказ из-за гонений и создали здесь небольшую по численности общину. Народы, исповедующие ислам, являются коренными народами этого региона. И то, что в Армении их осталось всего горстка, вовсе не похвальный факт, а повод задуматься.

Выступая в Вашингтоне, Никол Пашинян похвастал самой большой езидской общиной в мире и самым большим в мире езидским храмом. Кстати, к последнему армянское правительство не имеет никакого отношения - храм был построен на средства российского бизнесмена-езида. Никакой заботы государства о религиозных меньшинствах нет. Социально-экономическое состояние езидской общины находится на очень низком уровне. По информации СМИ, чтобы получить какие-то возможности, езидам нередко приходится переходить в григорианство. Был случай, когда большая часть населения езидского села перешла в протестантство, чтобы получить помощь от западных миссионеров. На собственное "толерантное" правительство у них надежд не осталось. Езиды также часто становились объектами издевательств и насилия в армии. Эти факты широко освещались в прессе в прежние годы.

Говорил Пашинян о Русской церкви, Ассирийской церкви, Католической церкви, молоканах и даже о язычниках. О еврейской общине, которая, оказывается, прекрасно себя чувствует в "многообразном обществе" Армении, забыв рассказать о том, что единственную синагогу в стране регулярно оскверняют нацистскими надписями и бьют стекла, и что даже глава общины удалила из своей двойной фамилии ее еврейскую часть, подписываясь теперь только армянской фамилией мужа, так как быть евреем в Армении непопулярно.

Примечательно, что Пашинян не говорил о мусульманской общине как таковой. По всему видно, что быть мусульманином в Армении еще более опасно, чем евреем. Армянский премьер лишь поведал, что в Ереване "находится действующая мусульманская мечеть, которая является очень важной частью нашего культурного наследия". При этом он забыл упомянуть, что до того, как этот азербайджанский город стал столицей Армении, в Ереване действовало несколько десятков мечетей. Оставленная в качестве образца "армянской толерантности" Голубая мечеть управляется иранской стороной и ходят сюда по большей части граждане Ирана, приезжающие в Ереван по делам. Потому что мусульманская община в Армении была уничтожена, она исчезла вместе с исходом последних азербайджанцев еще тридцать пять лет назад.

Тем не менее, "под наблюдение" Госдепартамент США взял в январе прошлого года не Армению, а Азербайджан. А до этого действующий в штатах Международный христианский концерн поместил Азербайджан в десятку стран, где масштабно преследуют христиан. Под христианами подразумевались граждане Армении, осенью 2023 года массово и добровольно покинувшие Азербайджан. Этот процесс не имел никакого отношения к религии, однако американский так называемый христианский концерн по заказу армянства представил дело иначе. Это была составная часть кампании давления на Баку и попытка переместить "центр толерантности" Южного Кавказа в Армению. Мононациональная и моноконфессиональная страна начала подаваться к столу с приправой из мультикультуральности. В Армении был создан Совет по защите и поощрению прав нацменьшинств, учрежден День нацменьшинств, но мультикультуральной страной она от этого не стала. И выглядели эти попытки очень убого, честно говоря. Два года назад перед Новым годом Анна Акопян устроила обед с нацменьшинствами Армении. Так как нацменьшинства Армении - это вопрос, скорее, теории, чем практики, на встречу пригласили представителей разных стран, работающих в Армении, чтобы тусовка получилась реально интернациональной. Названо действо было "Обедом мира и солидарности".

Вообще, очень хорошо, что Никол Пашинян понимает, "насколько важна религиозная толерантность в нашем регионе". И да, на Кавказе имеются традиции толерантности, которые пыталось разрушить армянство. Просто замечательно, что премьер Армении поделился в Вашингтоне своей мечтой "превратить наши региональные споры в региональный диалог". Но тема свободы вероисповедания никак с этим диалогом не связана. Проблемы между Арменией и Азербайджаном вызваны не религиозными противоречиями, а ее территориальными претензиями к нашей стране. Искажая эту истину, Ереван искажает саму суть мирного процесса.

Несколько лет назад Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы опубликовал доклад, в котором отмечалось, что большинство населения и власти Армении разделяют точку зрения о моноэтничности этой страны. К сожалению, сделав такие выводы, организация не высказала никакого возмущения или осуждения. Наверное, уважая "выбор" армянского народа...