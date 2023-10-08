Моноэтническая Армения - наглядный пример этнических чисток

Вопрос возвращения азербайджанцев в Армению поднят не сегодня. О необходимости возвращения изгнанных из Армении соотечественников на свои земли Президент Ильхам Алиев говорил еще десять лет назад. Он постоянно напоминал, что азербайджанцы имеют на это полное право.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк Ризван Гусейнов.

После победоносной 44-дневной войны эта тема приобрела уже другой окрас. Теперь от слов мы смогли перейти к конкретным действиям и проектам. Если прежде внешние игроки относились к такой перспективе несерьезно, называя нас мечтателями, то сегодня ясно, что возвращение азербайджанцев на свои земли превращается в реальность. Начинается этап переосмысления внешними политическими силами, центрами и игроками этих новых реалий.

У нас нет никаких иллюзий насчет того, что этот процесс будет легким и беспрепятственным. Мы отдаем себе отчет, какие трудности ждут на этом пути. Нет сомнений, что как сам Ереван, так и его покровители приложат большие усилия для того, чтобы не дать реализоваться этому проекту.

После 44-дневной войны и особенно после восстановления Азербайджаном своего суверенитета над всеми территориями страны, а также с началом процесса реинтеграции армян становится ясно, что актуальность возвращения азербайджанцев не только в Западный Зангезур, но и на другие территории исторического проживания азербайджанского населения в нынешней Армении, стала приоритетом для нашей страны. И в этом контексте важным является разблокировка Зангезурского коридора и других транспортных путей. Этот процесс ускорит решение вопроса возвращения азербайджанцев на земли своих предков.

Согласно международному праву, каждый человек вправе жить на родной земле. Никто не имеет права изгонять его оттуда. Международное право полностью на нашей стороне. При этом международное сообщество, к сожалению, демонстрирует двойные стандарты. Сегодня чиновники ЕС наперебой требуют от Азербайджана обеспечить свободное возвращение и проживание в Карабахе добровольно выехавших оттуда армян. Причем, с нас требуют обеспечить их возвращение безо всяких условий. Происходит это на фоне полного молчания относительно азербайджанских беженцев из Армении. А ведь это более 200 тысяч людей, подвергшихся не надуманным, а реальным этническим чисткам, потерявших все, бежавших через горные перевалы от расправы. Об их судьбе и безусловном возвращении на родные земли никто в мире говорить не хочет. Но это нас не остановит. Азербайджан восстановил свой суверенитет на всей территории республики, несмотря на очень серьезное противодействие извне. Так же, думаю, он решит и эту задачу.

Тему возвращения азербайджанского населения на земли предков армянская сторона пытается представить как посягательство на свою территориальную целостность. Однако эти опасения являются надуманными. Армения очень боится этого процесса и пытается его дискредитировать. После изгнания последнего азербайджанца, в Армении поднимали тосты за успешное "очищение" республики от турок, но никто никогда Ереван за это не осуждал. После изгнания азербайджанцев, в Армении было разрушено все, что напоминало бы об их историческом присутствии на этих землях. А теперь посмотрим, как действует Азербайджан в Карабахе. Наша полиция взяла под охрану церкви и монастыри. Сейчас не будем говорить о том, насколько эти храмы "армянские". Речь сейчас о другом.

Армении не стоит бояться возвращения азербайджанского населения. А почему боится? Потому что на вооружении Армении антиазербайджанская, антитюркская и антимусульманская дашнакская доктрина, и в обществе присутствует страх. Страх не того, что азербайджанцы придут и, дескать, будут мстить. Просто для дашнакской идеологии превращение мононациональной Армении в многонациональную смерти подобно. Благодаря этой идеологии и при поддержке армянской церкви эта республика превратилась в моноэтническое государство, каковой никогда не была. По мнению армянской стороны, Армения может существовать только как моноэтническое и моноконфессиональное образование. Если они не поменяют свою позицию, то туманными станут перспективы не только возвращения азербайджанцев, но и самого существования армянского государства в нашем регионе. Потому что моноэтничность абсолютно не характерна Кавказу, где веками проживают на одном пространстве представители сотен народов. Моноэтничное образование в этом регионе может быть создано только искусственно, путем этнических чисток и геноцида. Да и в мире вообще. Армения в этом плане "уникальная".

Я не сомневаюсь, что Азербайджан добьется своего и обойдет все препятствия, которые выставляются для возвращения азербайджанцев на родные земли в Армению. Армянские власти должны это понять и менять идеологию, выстраивать ее так, чтобы другие народы могли мирно и безопасно сосуществовать с армянами на территории нынешней Армении. Напомню, что чистке подверглись не только азербайджанцы, но и представители других наций - курды, русские, евреи.

Данный вопрос находится под контролем государства. По распоряжению Президента Община Западного Азербайджана совместно с учеными и экспертами разработала Концепцию возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан. В рамках этой Концепции проводятся социологические опросы среди беженцев из Армении, выясняется их мнение, условия, на которых они готовы вернуться на родные земли в Зангезур. Этот процесс будет продолжаться еще несколько лет. На нынешнем этапе около 60 тысяч беженцев уже высказали желание вернуться в Армению. Это пока что пятая часть всех изгнанных из Армении людей. Кроме того, потомки беженцев тоже имеют право на возвращение. Не будем забывать и об азербайджанцах, изгнанных из советской Армении в 40-50-х годах.

Община Западного Азербайджана неоднократно направляла в ООН и другие инстанции концептуальный взгляд Азербайджана на возвращение азербайджанцев в Армению. Все это принято к сведению. Международное сообщество прекрасно осведомлено об этих правомерных планах Азербайджана. При содействии Агентства господдержки НПО недавно вышла в свет книга "Дорога, ведущая в Западный Азербайджан" и был проведен социологический опрос. Я как автор книги, и мои коллеги по проекту надеемся, что эти материалы позволят более четко понять и осмыслить, как будет осуществляться процесс возвращения. Книга издана на азербайджанском, английском и русском языках. Я бы назвал ее кратким пособием по истории Западного Азербайджана. В книге также раскрыта суть и значение Концепции возвращения в Западный Азербайджан. Эта Концепция по обеспечению мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении.

Может, я слишком оптимистичен, но уверен, что Концепция будет претворена в жизнь.

Лейла Таривердиева