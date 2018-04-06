Агрессору никто не пишет - апрельское отчание в Армении

Старый вояка генерал-лейтенант Норат Тер-Григорян обычно храбрится и старается держать, как говорится, хвост пистолетом. Но даже он впал в отчаяние.

На этой неделе исполнилось два года со дня апрельских боев. Казалось бы, за сорок восемь месяцев пережитый армянской стороной страх должен был бы притупиться. Но с каждым годом, как видно из многочисленных комментариев и статей в СМИ, этот страх только усиливается.

Для Нората Тер-Григоряна этот страх имел плохие последствия. Престарелый генерал совсем впал в полное отчаяние, что невозможно не почувствовать, читая его недавнее интервью изданию Первый Информационный.

Отчаяние довело генерала до галлюцинаций. Например, ему вдруг стало казаться, что во время геноцида в Ходжалы азербайджанских детей и стариков убивали не армяне, а в дни апрельских боев армянские солдаты показывали чудеса героизма.

"Скажу, что даже после апрельской войны агрессивная азербайджанская сторона напоминает и ведет информационную войну против Армении и армян. Говорят, мы уничтожим вас, мы займем наши земли и так далее. Есть новый заместитель министра, он выступил вчера, и уже с такой агрессивной риторикой. Это все продолжается уже два года. Что сказать?" - заявляет Тер-Григорян.

Действительно, сказать нечего. То есть слов много, но все они, к сожалению, непечатные.

Кстати, армянский генерал кинул камень в замминистра обороны Азербайджана Керима Велиева, который на днях заявил, что военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении и обернется неизбежной трагедией армянского народа. Так он ответил на безответственные заявления начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна о некоем новейшем вооружении и мощи армянской армии и ее готовности отразить натиск азербайджанской армии.

Азербайджанский замминистра с иронией заметил, что если раньше военное руководство Армении рассказывало сказки своему народу о "непобедимости линии Оганяна", то теперь они рассказывают о "непобедимости линии Саргсяна".

Напомним, что "линией Оганяна" называлась линия обороны, выстроенная на линии соприкосновения войск. В Армении она считалась непобедимой и непробиваемой, однако была сметена первым же контрударом азербайджанской армии в начале апреля 2016 года. Это стало для армянской стороны большим потрясением. И не удивительно, что генерал Норат Тер-Григорян впал в такое отчаяние.

Но больше всего у собеседника Первого Информационного претензий к своим властям, которые, дескать, так и не смогли доказать, что Карабах - это "армянская земля". Он уверен, что после апрельских событий Ереван должен и мог бы это сделать, но не сделал.

"Дело в том, что в течение этих двух лет МИД РА не доказал, что это наша армянская земля. Никто не убедил международное сообщество, ООН, что он не завоевал Карабах, а освободил его после того, как такое агрессивное государство, как Азербайджан, напало на нас. Наша нация боролась и освобождала свою землю, если она была бы на миллиметр азербайджанской, то в соответствии с правилами войны, она также считается освобожденной территорией, потому что эти земли являются плацдармом атаки и не могут быть возвращены агрессору. Даже через два года их риторика не изменилась, они постоянно бредят, что это их земля, но реальность иная, а наш МИД не доказывает обратное", - рвет и мечет Норат Тер-Григорян.

Вот вами доказательство серьезных проблем, которые вызвало апрельское поражение у отставного генерала. Если бы ни это, он вспомнил бы, что только за последние тридцать лет и МИД, и отдельные чиновники, и историки, и эксперты, и все прочие бездельники приложили немало усилий для того, чтобы доказать "армянскую" историю азербайджанского Карабаха. Каких только невероятных и откровенных фальсификаций для этого не было сделано, на какие только преступления не шла армянская сторона. Что же еще можно было сделать всего за два года, если сто лет пропаганды ничего не дали?

Тер-Григорян очень обижен и на армянские власти, которые не могут доказать миру, что Карабах - это "армянская земля", и на мировое сообщество, которое не признает Азербайджан "агрессором".

Вряд ли до следующей годовщины апрельских боев в этих двух вопросах что-то изменится. Чем это грозит состоянию психики бывшего вояки - вопрос сложный.

Зульфугар Ибрагимов