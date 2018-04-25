Азербайджан и Турция демонстрируют общность интересов и приоритетов в регионе и мире - МНЕНИЕ

Заявление президента Реджепа Эрдогана о том, что Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта, говорит о том, что правительство Турции всецело поддерживает политический курс руководства страны, а также объективную и справедливую позицию Азербайджана в этом приоритетном вопросе.

Такое мнение высказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов.

Политолог привлек внимание к высказываням турецкого лидера о том, что карабахская проблема является для Турции национальным вопросом.

"Разумеется, подобная позиция Турецкого государства заслуживает большого уважения и в то же время в очередной раз демонстрирует региону и миру единство наших народов, общность интересов и приоритетов.

Турция на протяжении вековой истории поддерживает Азербайджан во всех направлениях и на всех международных площадках, и это взаимообратный процесс. Азербайджан также остается приверженным стратегической линии, проводимой правительством Турции и всячески поддерживает курс страны в борьбе против международного терроризма. Глава нашего государства в рамках своего выступления в очередной раз напомнил о том, что Турция поддерживает справедливую позицию Азербайджана в карабахском урегулировании, и что эта поддержка и солидарность придают нам дополнительные силы.

Это действительно так и есть, и для нас это очень важно, особенно учитывая пресловутые двойные стандарты, с которыми нам приходится сталкиваться благодаря определенным проармянским силам на Западе, которые сеют ложь и дезинформацию, искажая факты и реальность об Азербайджане.

Сегодня в результате активной дипломатической работы, проводимой на уровне Азербайджанского государства, продуманной и грамотной политики страны, международное сообщество узнало о сути конфликта, об истории его возниконовения со всеми вытекающими из этого последствиями. И в этой политической борьбе роль и поддержка братской Турции на международном уровне особенно ценна", - сказал политолог.

"О том, что Азербайджан и Турция - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники, заявил в своем выступлении и Президент Азербайджана, отметив, что свой первый визит после президентских выборов он нанес именно в братскую страну. Считаю, что это естественный и логичный выбор, и он фактически носит традиционный характер. Полагаю, что турецкий президент также продолжит эту традицию и свой первый визит после выборов совершит именно в Азербайджан", - резюмировал азербайджанский профессор.

Матанат Насибова