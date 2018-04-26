Армянскую экономику может спасти политик, готовый на компромисс по Карабаху - МНЕНИЕ

Армянскую экономику может спасти политик, готовый на компромисс по Карабаху

Армянская экономика находится в таком плачевном состоянии, из которого будет крайне сложно выбираться, все последующие годы.

Такое мнение высказал Day.Az известный украинский экономист Александр Охрименко.

По его словам, главной причиной социально-экономического кризиса, который продолжается в стране на протяжении последних десятилетий является политика саргсяновского режима, которая была направлена на его собственные интересы, вместо развития страны.

"Как результат безразличия и полной безответсвенности к своей стране, к судьбам миллионов армянских граждан, возникла патовая ситуация практически на всех направлениях армянской экономики. Согласно статистическим данным внешний долг Армении по итогам 2017 года первалил за $5 млрд., а общий - государтсвенный долг страны за этот период вырос на 14 процента достигнув порядка $6 774,6 млн", - напомнил экономист.

По мнению Александра Охрименко такие серьезные факторы, как рост инфляции, снижение уровня жизни, однозначно периодически выталкивали массы на улицы в виде протестных движений против политики режима.

"За последние годы количество таких демонстраций в связи с недовольствами людей тяжелым социально-экономическим положением значительно увеличилось. Недавние громкие события в Армении стали результатом переполненной чаши терпения граждан этой страны. Однако, я не питаю иллюзии о том, что экономика Армении может возродиться в скором времени, а население прекрасно заживет сразу после ухода Саргсяна из власти.

Считаю до тех пор, пока в верхних эшалонах прявящего режима ситдит карабахский клан, никаких продвижений в стране не будет. Между тем, Все очень просто. Чтобы возродить армянскую экономику как минимум, необходимо ликвидировать высокий уровень коорупции, который давно и серьезно зашкаливает. Но для этого важно, чтобы к власти пришли адекватные и грамотные люди, а пока что такая перспектива представляется сомнительной. Полагаю, что только толковый политик, способный идти на компромисс, и действительно озабоченный будущим своей страны, может сделать продуманный шаг и сесть за стол переговоров с Азербайджаном.

В первую очередь такой подход необходим для самой Армении, которая во многом проиграла благодаря Саргсяну и его окружению. Режим вогнал страну бездну финансовго кризиса и политической изоляции. Я говорил не раз о том, что без урегулированности карабахской проблемы на основе законов международного права, при условии возврата захваченных азербайджанских территорий, Армении не светит какое- либо участие в региональных проектах, которые действительно могут послужить транзиту инвестиционных потоков в страну. И повторю в очередной раз, что в противном случае, Армения

продолжит свое жалкое существование, так и не выйдя из блокады",- заявил наш собеседник, добавив, что на данный момент нет никаких предпосылок тому, что в среднесрочные сроки внутри страны могут произойти реальные сдвиги.

Матанат Насибова