Армянскую экономику может спасти политик, готовый на компромисс по Карабаху - МНЕНИЕ

26 апреля 2018 21:58

Армянскую экономику может спасти политик, готовый на компромисс по Карабаху 

Армянская экономика находится в таком плачевном состоянии, из которого будет крайне сложно выбираться, все последующие годы.

Такое мнение высказал Day.Az известный украинский экономист  Александр Охрименко.

По его словам, главной причиной социально-экономического кризиса, который продолжается в стране на протяжении последних десятилетий является политика саргсяновского режима, которая была направлена на его собственные интересы, вместо развития страны.

"Как результат безразличия и полной безответсвенности  к  своей стране, к судьбам миллионов армянских граждан,  возникла патовая ситуация практически на всех направлениях  армянской экономики.  Согласно статистическим данным внешний долг Армении по итогам 2017 года первалил за  $5 млрд., а общий - государтсвенный долг страны за этот период вырос на 14 процента достигнув порядка  $6 774,6 млн", - напомнил экономист.

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По мнению Александра Охрименко  такие серьезные факторы, как рост инфляции, снижение уровня жизни, однозначно периодически  выталкивали массы на улицы в виде протестных движений против  политики режима.

"За последние годы  количество таких  демонстраций в связи с недовольствами людей тяжелым социально-экономическим положением  значительно увеличилось. Недавние громкие  события в Армении стали результатом переполненной  чаши терпения  граждан этой страны. Однако, я не питаю иллюзии о том, что экономика Армении может  возродиться в скором времени, а население прекрасно заживет  сразу после  ухода  Саргсяна из власти.

Считаю до тех пор, пока в верхних эшалонах прявящего режима ситдит карабахский клан, никаких продвижений в стране не будет. Между тем, Все очень просто. Чтобы возродить  армянскую экономику как минимум, необходимо ликвидировать высокий уровень коорупции, который  давно и серьезно зашкаливает. Но  для  этого важно, чтобы к власти пришли адекватные и грамотные люди, а пока что такая перспектива  представляется сомнительной. Полагаю, что только толковый  политик, способный идти на компромисс, и действительно озабоченный будущим своей страны, может сделать  продуманный шаг и сесть за стол переговоров с Азербайджаном.

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В первую очередь такой подход  необходим  для самой  Армении, которая  во многом проиграла благодаря Саргсяну и его окружению. Режим вогнал страну   бездну  финансовго  кризиса и политической изоляции. Я говорил не раз о том, что без урегулированности карабахской проблемы на основе законов международного права, при условии  возврата захваченных азербайджанских территорий, Армении не светит какое- либо участие в региональных проектах, которые действительно могут послужить транзиту инвестиционных потоков  в страну. И  повторю в очередной раз, что в противном случае, Армения

продолжит свое жалкое существование, так и не выйдя из блокады",- заявил наш собеседник, добавив, что на данный момент  нет никаких предпосылок тому, что в  среднесрочные сроки внутри  страны могут произойти реальные сдвиги.

Матанат Насибова

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