Президенту Албании вручен золотой орден "Друг Азербайджана", учрежденный международным журналом "Мой Азербайджан". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

25 апреля в столице Албании Тиране Президенту Республики Албания Илиру Мете был вручен золотой орден "Друг Азербайджана", учрежденный международным журналом "Мой Азербайджан".

Орден Илиру Мете в резиденции Президента вручил главный редактор международного журнала "Мой Азербайджан" Эмиль Насирли. Глава государства Албании, который награжден за взаимную плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджаном и Албанией, а также в научной, культурной, экономической и политической областях, поблагодарил редакционный совет и коллектив международного журнала "Мой Азербайджан" за то, что его удостоили этого ордена. Президент Илир Мета подчеркнул, что совместно осуществляемые Азербайджаном и Албанией проекты служат еще большему укреплению нашего сотрудничества.

Выразив удовлетворение тем, что работа по реализации ТАР в Албании идет по графику, глава государства, сказал, что придает большое значение этому проекту, отметил, что Азербайджан вносит важный вклад в международное сотрудничество. Выразив признательность за осуществляемую Азербайджаном работу по укреплению двусторонних отношений и сотрудничества, Президент Илир Мета подчеркнул с этой точки зрения важность укрепления партнерства и максимального использования этого потенциала.

Отметив успешное развитие отношений между Азербайджаном и Албанией, главный редактор Эмиль Насирли подчеркнул наличие хороших политических связей между нашими странами. Он сказал, что это мероприятие является важным с точки зрения развития сотрудничества между обеими странами. Коснувшись развития двусторонних связей, Эмиль Насирли отметил, что сотрудничество в энергетической сфере является одним из приоритетных направлений этих связей. Главный редактор отметил, что связи в энергетической сфере создают хорошие возможности для сотрудничества в других направлениях, в том числе, в области инвестирования, торговли, транспорта. Подчеркнув значение совместного осуществления такого важного проекта, как "Южный газовый коридор", главный редактор выразил надежду на то, что постоянно поддерживающие друг друга в международных организациях Азербайджан и Албания продолжат сотрудничество в рамках этих институтов.

Подчеркнув значимость взаимной поддержки в двусторонних связях, Эмиль Насирли, отметил, что Албания является дружественной для Азербайджана страной, с удовлетворением сказал, что и в Албании к нашей стране такое же отношение. Он сказал, что в ходе встречи Президента Албании Илира Меты в VI Глобальном бакинском форуме, прошедшем в марте этого года в столице Азербайджана, стал свидетелем внимания, оказываемого Президентом Азербайджану, а также оценки, данной им значению взаимной поддержки двусторонних связей.

"Глядя на Ваш содержательный и славный жизненный путь и общественную деятельность, мы высоко ценим Вас, как благородную личность, ценим Ваше доброе отношение к людям, умение общаться, высокую культуру, принципиальность, чувство высокой веры в будущее и внимательность. Коллектив журнала весьма рад, что Вы награждены золотым орденом "Друг Азербайджана", высоко ценит Вашу деятельность по укреплению азербайджано-албанской дружбы", - отметил Эмиль Насирли.