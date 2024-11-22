Новая внешность Дуэйна Скалы Джонсона на съемках фильма смутила пользователей сети

Новая внешность американского актера и рестлера Дуэйна Скалы Джонсона на съемках фильма "Моана" смутила пользователей сети.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

52-летнего артиста запечатлели во время работы над киноадаптацией мультфильма Disney "Моана" 2016 года, где он играет роль полубога Мауи. Спортсмен предстал перед камерами с татуированным голым торсом, увеличившимся в размерах. При этом он надел юбку из листьев и ожерелье с подвесками в виде клыков.

Читатели издания оценили фото в комментариях. "Король стероидов", "Стероиды и гормон роста", "Он выглядит гротескно - накачанный стероидами и слишком старый для этой роли", "Представьте, что вам за 50 и вы принимаете стероиды, потому что не можете позволить своему телу выглядеть нормально", "Мне кажется, что это боди. Ожерелье и нарукавники скрывают края костюма", "Это костюм или он растолстел?" "Это явно костюм", "Это костюм для верхней части тела, можно увидеть молнию на спине", - заявили юзеры.