https://news.day.az/popularblog/1720746.html «Субстанция» принесла актрисе «Золотой глобус» - Триумф Деми Мур Американская актриса Деми Мур удостоилась награды премии "Золотой глобус", одержав победу в номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Субстанция". Как передает Day.Az об этом сообщили на странице "Золотого глобуса" в соцсети.
«Субстанция» принесла актрисе «Золотой глобус» - Триумф Деми Мур
Американская актриса Деми Мур удостоилась награды премии "Золотой глобус", одержав победу в номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Субстанция".
Как передает Day.Az об этом сообщили на странице "Золотого глобуса" в соцсети X.
Она обошла Зендею с ролью Таши в фильме "Претенденты" и Майки Мэдисон, исполнившую роль Эни в фильме "Анора".
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