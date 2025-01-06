«Субстанция» принесла актрисе «Золотой глобус»

Американская актриса Деми Мур удостоилась награды премии "Золотой глобус", одержав победу в номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Субстанция".

Как передает Day.Az об этом сообщили на странице "Золотого глобуса" в соцсети X.

Она обошла Зендею с ролью Таши в фильме "Претенденты" и Майки Мэдисон, исполнившую роль Эни в фильме "Анора".