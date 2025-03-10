Пара полосок на ногте у женщины оказались признаком смертельного заболевания

Американка заметила у себя пару полосок на ногте, которые оказались признаком смертельно опасного заболевания. Историю 58-летней Мишель Тальямонте, передает Day.Az на издание Daily Mail.

По словам Тальямонте, она впервые заметила черные полосы на большом пальце в сентябре 2024 года. Она сфотографировала линии, прежде чем отправиться на маникюр, и ожидала, что они пройдут к октябрю. Однако полоски не исчезли. Тогда Тальямонте обратилась к дерматологу, который обнаружил, что причиной изменения цвета ногтя была меланома - вид рака кожи, который может быстро распространиться на другие органы.

Тальямонте повезло, так как меланому обнаружили на ранней стадии и рак не успел распространиться. Однако женщине потребовалась четырехчасовая операция по удалению новообразования.

"Им пришлось создать кожный трансплантат, который мне пересадили на палец, чтобы прикрыть обнаженные после удаления опухоли кость и сухожилие. У меня больше никогда не будет ногтя на большом пальце, однако я могла бы потерять кончик большого пальца или что-то еще похуже, так что я благодарна за все. Рука хорошо заживает", - рассказала она.