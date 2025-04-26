https://news.day.az/popularblog/1747976.html Актриса из «Баффи» поделилась рецептом счастливой семейной жизни Актриса Сара Мишель Геллар назвала неожиданный секрет счастливого 23-летнего брака с Фредди Принцем - младшим. Как передает Day.Az, 48-летняя актриса рассказала об отношениях в выпуске подкаста Today with Jenna & Friends.
Актриса из «Баффи» поделилась рецептом счастливой семейной жизни
Актриса Сара Мишель Геллар назвала неожиданный секрет счастливого 23-летнего брака с Фредди Принцем - младшим.
Как передает Day.Az, 48-летняя актриса рассказала об отношениях в выпуске подкаста Today with Jenna & Friends.
Геллар напомнила, что они с мужем впервые встретились на съемках фильма 1997 года "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", а после несколько лет дружили.
"Отдельные ванные комнаты. Так просто", - ответила звезда на вопрос ведущих о залоге крепких отношений.
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