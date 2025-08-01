Стилист Зендеи раскрыл подробности о ее свадьбе

Стилист американской актрисы и фотомодели Зендеи Лоу Роуч раскрыл подробности о ее свадьбе.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий приводит E!News.

По словам модного эксперта, звезда еще не приступила к организации торжества из-за плотного графика. "Зендея очень занята, у нее много разных проектов. Сейчас она снимается в новой части "Дюны". Но у нас есть много времени, чтобы все подготовить как следует", - подчеркнула Роуч.

В то же время раскрыть детали о свадебном образе Зендеи стилист отказался, заявив, что она будет "тайной невестой". Кроме того, собеседник издания прокомментировал отношения певицы с актером.

"Они очень давно любят друг друга. Я счастлив, что весь мир может наблюдать их историю любви - она действительно красивая", - заключил он.