В сети возмутились нарядом гостьи на свадьбе

Женщина поделилась снимком гостьи на свадьбе, внешний вид которой смутил пользователей сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий кадр и комментарии появились на Reddit.

На опубликованном фото была запечатлена женщина в белом платье с обнаженной спиной. "Я искренне не думала, что когда-либо увижу кого-то в белом на свадьбе, но, увы, я могу вычеркнуть это из своей карточки бинго", - гласила подпись к посту.

Помимо этого, блогерша уточнила, что гостья пришла на торжество с ребенком, хотя праздник был запланирован без детей.

"С ума сойти, как часто это происходит. Из всех цветов радуги эти люди действительно считают, что белый - это лучший выбор", "Невеста знала, что эта женщина уже выставила себя дурой, больше ничего не требовалось", "Носить белое и приходить на свадьбу с ребенком. И то, и другое раздражает", - высказались юзеры в комментариях под постом.