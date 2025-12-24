https://news.day.az/popularblog/1804725.html Нармин Кязымзаде вспомнила известную кинопесню - ВИДЕО Популярная азербайджанская блогер Нармин Кязимзаде подпела заигравшей песне из фильма "Кавказская пленница", поделившись новогодним настроением с подписчиками.
Как передает Day.Az, в публикации в социальных сетях она задала подписчикам вопрос: "Кто знает, из какого фильма эта песня?" - отметив, что композиция навевает воспоминания о детстве.
