Макияж от Гюнай Ибрагимовой, который хочется повторить - ВИДЕО

Азербайджанская блогер Гюнай Ибрагимова поделилась в Instagram видео, в котором продемонстрировала поэтапное нанесение дневного макияжа, передает Day.Az. Она подчеркнула брови, нанесла тональную основу и румяна, а особый акцент сделала на губах. В ролике Гюнай показала каждый этап, уделяя внимание аккуратности и естественности образа.