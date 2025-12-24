https://news.day.az/popularblog/1804727.html Макияж от Гюнай Ибрагимовой, который хочется повторить - ВИДЕО Азербайджанская блогер Гюнай Ибрагимова поделилась в Instagram видео, в котором продемонстрировала поэтапное нанесение дневного макияжа, передает Day.Az. Она подчеркнула брови, нанесла тональную основу и румяна, а особый акцент сделала на губах. В ролике Гюнай показала каждый этап, уделяя внимание аккуратности и естественности образа.
