Макияж от Гюнай Ибрагимовой, который хочется повторить

Азербайджанская блогер Гюнай Ибрагимова поделилась в Instagram видео, в котором продемонстрировала поэтапное нанесение дневного макияжа, передает Day.Az.

Она подчеркнула брови, нанесла тональную основу и румяна, а особый акцент сделала на губах.

В ролике Гюнай показала каждый этап, уделяя внимание аккуратности и естественности образа.