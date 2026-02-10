Что особенного в стене Леннона в Праге?

Азербайджанский трэвел-блогер Джошгун Ширинов рассказал, как наткнулся в Праге на стену Леннона.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.

Отметим, что стена Леннона (чеш. Lennonova zeď) - ограда Мальтийского сада в Праге в районе Мала Страна.