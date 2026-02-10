https://news.day.az/popularblog/1815054.html Что особенного в стене Леннона в Праге? - ФОТО Азербайджанский трэвел-блогер Джошгун Ширинов рассказал, как наткнулся в Праге на стену Леннона. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм. Отметим, что стена Леннона (чеш. Lennonova zeď) - ограда Мальтийского сада в Праге в районе Мала Страна.
Что особенного в стене Леннона в Праге? - ФОТО
Азербайджанский трэвел-блогер Джошгун Ширинов рассказал, как наткнулся в Праге на стену Леннона.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
Отметим, что стена Леннона (чеш. Lennonova zeď) - ограда Мальтийского сада в Праге в районе Мала Страна.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре