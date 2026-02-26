https://news.day.az/popularblog/1818006.html Рецепт приготовления чурросов - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить вкусные чурросы. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм. Отметим, что чуррос (исп. churros) - это традиционные испанские палочки из заварного теста, обжаренные в большом количестве масла.
Рецепт приготовления чурросов - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить вкусные чурросы.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Отметим, что чуррос (исп. churros) - это традиционные испанские палочки из заварного теста, обжаренные в большом количестве масла. Чуррос имеют форму палочек и чем-то напоминают эклеры, как по виду, так и по структуре - пористое и нежное тесто под тоненькой золотистой корочкой.
