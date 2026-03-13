https://news.day.az/popularblog/1821453.html Уютные кадры из сказочной Праги - ВИДЕО Азербайджанский блогер ansara_g опубликовала кадры из Праги. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм. "Очень уютный и сказочный город. Прага. Чем-то напомнил мне Питер.
