https://news.day.az/popularblog/1821597.html Тotal black образ от Лалы Эфенди - ФОТО Азербайджанский блогер Лала Эфенди, известная под никнеймом eh_laleh, снялась в фотосессии в честь своего 42-летия, где предстала в total black образе. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.
