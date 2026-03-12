Тotal black образ от Лалы Эфенди

Азербайджанский блогер Лала Эфенди, известная под никнеймом eh_laleh, снялась в фотосессии в честь своего 42-летия, где предстала в total black образе.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.