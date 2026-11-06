https://news.day.az/popularblog/1870964.html Яблочный джем от gny_sweets - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер gny_sweets показала как приготовить яблочный джем. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Яблочный джем от gny_sweets - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер gny_sweets показала как приготовить яблочный джем.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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