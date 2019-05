В Баку в Музее каменной летописи состоялось официальное открытие 9-го сезона официальной Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week. В рамках первого дня состоялось шесть показов коллекций дизайнеров из Азербайджана, Казахстана и Украины, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

9-й сезон Азербайджанской недели моды был открыт показом казахстанского дизайнера Alex Chzhen, который продемонстрировал гостям коллекцию в свойственном для себя женственно-романтичном стиле. Модели выходили на подиум в широкополых шляпах и нарядах свободного покроя преимущественно черного цвета. Принты в виде прямых линий и горошка различной крупности лишь подчеркивали классическую женственность, и даже шелковые галстуки на шеях моделей лишь придавали показанным образам нежности и утонченности.

На смену мягкости и изящности приходит маскулинность и брутальность. Именно этими качествами отличилась коллекция казахстанского бренда мужской одежды Nomad Homme. Бренд представил коллекцию в стиле носибельного андерграунда для мужчин, которые не боятся выделяться из толпы. А накидки с капюшонами, будто позаимствованные у бойцов с боксерского ринга, придали коллекции дерзости и легкого оттенка агрессивности.

И вновь подиум Azerbaijan Fashion Week был отдан в распоряжение безграничной женственности. Гостям были продемонстрированы нежные платья с цветочными принтами и воланами от украинского бренда Mayumi, что переводится с японского языка, как "совершенная красота". Название для бренда было выбрано вполне верно. Несмотря на то, что коллекция не поразила воображение какими-то невероятными решениями, но, тем не менее, пришлась по душе женской половине зала, ведь красота заключается в простоте. И если первые образы из коллекции украинского дизайнера Алены Приступко рождали в голове ассоциации с героинями-домохозяйками из фильмов золотого времени Голливуда, то во второй половине показа плащи, накинутые на платья-комбинации, обыгрывали уже чувственную сторону женственности.

Азербайджанский обувной бренд Çəkməçi неизменно привлекает внимание креативным подходом к своим показам. Гости Недели моды уже привыкли к тому, что в рамках показов этого бренда на подиуме оказываются различные звезды и селебрити, но в этот раз бренд решил удивить еще и развлекательной составляющей. Перед показом на подиум вышли представители капоэйры - бразильского национального боевого искусства, сочетающего в себе элементы танца, акробатики, игры и сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Они продемонстрировали зрителям свои умения и отдали подиум в распоряжение звездных моделей, которые представили зрителям как классическую, так и авангардную линии обуви бренда Çəkməçi. В качестве моделей на подиуме были замечены обладатель титулов The Best Model Of Azerbaijan 2007 и The Best Model of the World 2007 Рустам Джабраилов, телеведущий и актер Шахрияр Абилов, специально прибывший в Баку для участия в показе, топовый визажист Наталья Исмаилова и многие другие.

Азербайджанский бренд Meeamee под руководством молодого дизайнера Медины Заловой порадовал гостей не только оригинальным геометричным и ассиметричным покроем нарядов, но и оригинальной хореографией показа. Коллекция, которая отличилась обилием коротких монохромных платьев различных цветов, придется по душе многих модницам, так как обладает носибельностью и практичностью.

Жирную точку первого дня показов поставил дебютный показ бренда Scandar. Безумие в качестве неотъемлемой части творческой натуры - именно таким стал основной посыл этой коллекции, в которой превалировали платья, напоминающие смирительные рубашки из заведений для людей с психическими нарушениями. Без сомнения, все гости первого дня показов стали свидетелями рождения нового имени в fashon-сфере страны, которое мы услышим еще не раз.

Первый день показов завершился открывающей afterparty, которая прошла в ресторане L'Avenue при сотрудничестве с французским пивным брендом Blanc 1664.

Сегодня, 2 мая, Azerbaijan Fashion Week продолжит свою работу, знакомя своих гостей с коллекциями дизайнеров из Азербайджана, Казахстана, России и Турции - Aynoor, Alan Volovikis, Embr Atelier, Fakhriya Khalafova, Arunaz Couture и Guler Baysal.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az