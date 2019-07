Известная британская певица Адель, которая недавно развелась со своим мужем Саймоном Конекки, была замечена на прогулке с неизвестным мужчиной. СМИ сразу же распустили слухи о том, что 31-летняя звезда встречается с новым бойфрендом, однако, спутником Адель оказался ее близкий друг Пол Дрейтон, сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, певицу Адель папарацци засняли в лондонском Гайд-парке во время музыкального фестиваля. Британка шла под руку с мужчиной, улыбаясь в объективы камер. На Адель были надеты черное худи, футболка, кроссовки и леггинсы. Глаза артистка прятала за широкими очками.

Поклонники певицы решили, что она нашла себе нового парня, однако позже выяснилось, что мужчиной, который посетил фестиваль вместе с Адель, был ее друг Пол Дрейтон, который женат на ее близком друге комике Алане Карре.

По информации The Sun, Адель помогала организовывать свадьбу Пола и Аллана, которая состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе.

К слову, сам Аллан заметив, что в сети его мужа ошибочно приняли за нового бойфренда Адель, написал в твиттере: "Новый мужчина Адель в хорошей форме" и добавил фото.

Adele's new man is well fit