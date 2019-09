Американский актер Кевин Харт в воскресенье попал в автомобильную аварию в штате Калифорния и получил сильную травму спины.

Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, автомобиль Plymouth Barracuda, в котором находились водитель, Харт и женщина, не вписался в поворот на автодороге близ Малибу и, снеся ограждения, упал в глубокий овраг. Актер, которому принадлежит эта машина, и мужчина, сидевший за рулем, "получили серьезные повреждения спины", их спутнице медицинская помощь не потребовалась. В полиции пришли к заключению, что водитель не употреблял алкогольных напитков.

Харта, который живет неподалеку от места происшествия, забрал домой подоспевший охранник. Актеру позднее пришлось проехать до больницы для медпомощи.

Темнокожий актер запомнился многим как виновник того, что впервые за последние 30 лет церемония вручения "Оскара" прошла в этом году без ведущего. В начале декабря прошлого года Харт отказался от этого предложения после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии. Последний раз вручение "Оскаров" без ведущего происходило в 1989 году, когда вместо вступительных слов был показан 11-минутный музыкальный киносюжет.

40-летний уроженец Филадельфии (штат Пенсильвания) сыграл в 75 фильмах и телесериалах. Наиболее известные из них - "Полтора шпиона" (Central Intelligence, 2016 год), "Очень страшное кино 4" (Scary Movie 4, 2006 год), "Золото дураков" (Fool's Gold, 2008 год), "9мм" (9mm, 2012 год), "Джуманджи: Зов джунглей" (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017 год).

