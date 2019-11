В США подвели итоги музыкальной премии American Music Awards. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лидером по количеству наград стала певица Тейлор Свифт, которая одержала победу сразу в шести номинациях и по общему количеству призов обогнала даже Майкла Джексона. За свою карьеру Свифт получила 29 статуэток, в то время как у Джексона их было 24. На American Music Awards артистка была удостоена наград в таких категориях, как "Лучший исполнитель", "Лучший клип" (звезду наградили за видео You Need to Calm Down), "Лучшая поп-артистка", "Лучший альбом", "Лучший взрослый артист" и "Лучший артист десятилетия".

Билли Айлиш признали прорывом года, Шон Мендес и Камила Кабелло выиграли в номинации "Коллаборация года". Корейский коллектив BTS оказался лучшим в номинациях "Тур года" и "Лучшая поп-группа", а главным поп-исполнителем среди мужчин был назван Khalid.